La nueva fórmula del PP para no hablar de Bárcenas: "No me suena de nada"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, visitó a primera hora de esta mañana Espejo Público en Antena 3. García Egea fue preguntado por la presentadora, Lorena García, sobre Luis Bárcenas, ex tesorero de su partido, a lo que respondió: ¿Quién? No me suena de nada", en tono jocoso.

Con motivo de las recientes declaraciones de Bárcenas ante el juez Pedraz, en las que afirmaba que había empresarios dispuestos a dar dinero al Partido Popular a cambio de sentarse unos minutos con un ministro. "¿Les sigue ensombreciendo el futuro?", le preguntó la presentadora, a lo que Egea respondió: "Este señor realmente yo creo que debe estar preocupado por explicar de donde ha sacado todo el dinero que tiene".

"Tiene derecho a mentir"

También afirmó que "tiene derecho a mentir y por tanto que sea la justicia la que actúe y que todo el peso de la ley caiga sobre este señor", y sigue sin olvidar la "traición a todos los "afiliados, concejales y alcaldes".

"Hay concejales y alcaldes que no tienen sueldo, que están aquí por defender el color de nuestro partido y personas como esta mancan el nombre del partido", concluyó sobre la cuestión.