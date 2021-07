La denuncia de Ara Malikian tras ser descalificado de los Grammy Latinos por no ser "suficientemente latino"

El violinista Ara Malikian ha sido descalificado de los Grammy Latinos, como ha anunciado en sus redes sociales, y lo ha hecho mediante un mensaje en el que denuncia no haber sido considerado lo "suficientemente latino". Malikian nació en Beirut (Líbano), pero lo cierto es que ha ido viajando e instalándose en diferentes países. Y de hecho, tiene la nacionalidad española. Sin embargo, ni en su país de origen ni en el resto de países en los que ha estado ha sido considerado como un ciudadano más y sí como un "eterno extranjero".

Su texto se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales, que han compartido el hartazgo del artista, que no entiende por qué es tratado así. "¿Alguien entiende algo?", pregunta a sus seguidores. "En el Líbano no me consideraban suficientemente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficientemente armenio porque había nacidos en el Líbano, cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa", comienza.

Malikian cuenta que le costó aceptar ser "el eterno extranjero"

"Me costó estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno 'extranjero'", confiesa, añadiendo que él es español y ni así es admitido en los premios: "Hace 20 años que vivo en España y tengo la nacionalidad española". Y entonces es cuando anuncia la descalificación: "Me acaban de descalificar un disco en los Grammy Latinos por no ser suficientemente latino".

Además, muestra su extrañeza por que sí ha participado anteriormente: "Y eso que ya estuve en los nominados a uno de estos premios hace cuatro años y toqué en la gala de inauguración de hace tres. ¿Alguien entiende algo?".

Hijo adoptivo de Zaragoza

Ara Malikian es un artista muy arraigado a España. Lleva veinte años viviendo y tiene la nacionalidad. Incluso ha sido nombrado hijo adoptivo de Zaragoza, donde nació su esposa. Sin embargo, como denuncia, no es suficiente. Había sido nominado gracias a su álbum 15, que ha grabado en el Teatro Real y en el que recuerda sus años de carrera con muchas colaboraciones.

No es el único caso de artista afincado en España que ha obtenido la nacionalidad. Un caso reciente es el de James Rhodes, el conocido pianista que tras mucho luchar logró conseguirla. "Estoy temblando. Hoy es uno de los mejores días de mi vida. Yo soy español", afirmaba.