Un padre de cinco hijos escribe a su prometida antes de morir por COVID-19: "Debí ponerme esa maldita vacuna"

Michael Freedy, de 39 años y padre de cinco hijos, murió por COVID-19 en Las Vegas esta semana, horas después de escribir un mensaje desgarrador a su prometida a modo de despedida. En dicho mensaje mostraba su arrepentimiento por no haberse puesto la vacuna por miedo a los posibles efectos secundarios.

"Debí haberme puesto esa maldita vacuna", escribía Michael en un último mensaje de texto a su mujer, Jessica DuPreez, justo antes de que los médicos tuvieran que sedarle en la UCI. Freedy no volvió a despertar y el jueves finalmente falleció.

"Solo tiene 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen padre. No se puede decir que soy joven y no me afectará, porque sí lo hará", explicó DuPreez en Fox 5, según informa 'The Sun'. Antes de que Freedy contrajera la enfermedad, la pareja se encontraba de vacaciones en San Diego, California, con sus hijos de 17, 10, 7, 6 y 17 meses.

El hombre enfermó durante estas vacaciones y en un principio lo atribuyó a que estaba "demasiado quemado y realmente no podía moverse" tras jugar en la playa bajo el sol con su familia. DuPreez afirmó que su piel se puso muy roja, "casi púrpura" e incluso le salieron pequeñas ampollas por todo el cuerpo.

Según ella, Freedy empezó a tener escalofríos, perdió el apetito y no podía dormir bien. Ambos atribuyeron esos síntomas a una intoxicación solar, pero al buscar un tratamiento en la sala de emergencias, Freedy dio positivo en COVID-19 y se vio obligado a aislarse en su domicilio. El hombre empezó a sentirse mareado y apenas podía mantenerse de pie, algo que asustó mucho a la pareja.

Fueron rápidamente a la sala de emergencias y los médicos lo admitieron rápidamente al detectar una neumonía en sus pulmones. El hombre comenzó a recibir oxígeno en el nivel más alto posible durante días, pero no mejoraba. Tras seis días ingresado en el hospital, decidió enviar un mensaje de texto a su prometida en el momento que iba a ser trasladado a la UCI.

"¡Oye cariño! Es importante. Lo intenté. Me van a llevar a la UCI. Te amo tanto con todo lo que soy", escribía Freedy. DuPreez afirma que llamó a Freedy antes de la intubación y pudo comunicarse con él por última vez: "Me dijo que me ama y yo le dije que lo amo mucho y que, por favor, pelee y venga a casa conmigo. Esa fue la última vez que pude escuchar su voz o comunicarme con él".

A lo pocos días del ingreso en UCI, Freedy murió y DuPreez pudo estar presente en los últimos momentos. Ambos prometidos no estaban vacunados contra la COVID-19, según DuPreez les preocupaban los posibles efectos secundarios que pudiera tener la vacuna y decidieron no recibir la inoculación.