Arley Méndez anuncia su retirada: "Lo de la marihuana lo hice adrede para irme al carajo"

"Esto es una mierda", dijo Arley Méndez tras caer eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De esta manera estalló el deportista chileno de halterofilia, que entre lágrimas, explicó que "tomé la decisión de retirarme del levantamiento de pesas, del deporte. Voy a dedicarme a otras cosas". Su 'mala pata' viene marcada por dos factores claves en su carrera deportista: las lesiones y un positivo por marihuana un par de meses antes de los JJOO. "Yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentarla. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal".

El que fuese campeón del mundo en 2017 ha anunciado de esta manera su retirada. "Estoy sufriendo mucho, ya no avanzo más", concretó en sus declaraciones en las que asegura que el deporte le "está haciendo mal" y admitió que tiene que "tomar otro rumbo". "Yo venía positivo, a hacer lo mejor, pero no se dio".

Sin embargo, Méndez hizo recapitulación de su última polémica, el positivo en marihuana. Este caso estuvo cerca de dejarle fuera de Tokio, pero tiene una intrahistoria que vuelve a señalar el problema de la salud mental en los deportistas. "Una semana en Cali estaba decepcionado y cogí la marihuana. Que atleta hace eso 48 horas antes de que le toque medirse. Yo lo hice adrede para irme al carajo. Pero es algo me duele: esto es mi vida", relató.

Un auténtico calvario que también ha afectado al físico del chileno: "Empecé el 2017 muy bien. El 2018 empezaron los problemas. Después seguí, y me jodí la pierna derecha con una fractura por estrés. Tengo hernias en la espalda. Estoy hecho mierda. Ya no estoy para esto". Una serie de problemas que se han ido acumulando en la 'mochila' de Arley Méndez que le ha llevado a estallar tras su eliminación en Tokio 2020.