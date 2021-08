La respuesta de Iñaki López a un usuario de Twitter tras su despedida en La Sexta Noche: "¡Cosas del directo!"

La llegada del verano supone el fin de temporada en los medios de comunicación, lo que suele estar acompañado de algunas despedidas en programas de televisión. Una de las salidas más recientes ha sido la de Iñaki López, hasta ahora presentador de 'La Sexta Noche' desde el año 2013. El presentador tomará las riendas de 'Más vale tarde' en septiembre, con el arranque de la nueva temporada televisiva.

La despedida de Iñaki López tras 8 años a la cabeza del programa ha llevado a sus espectadores a extrañar la figura del presentador. Un usuario de Twitter publicó una captura durante el programa en la que se podía ver una persona con lo que podría ser una fregona reflejada en la pizarra que estaban utilizando en ese momento para explicar aspectos referentes a los contagios por COVID-19.

"Un saludo a la persona que ha pasado el mocho en @SextaNocheTV de @laSextaTV y se ha reflejado en la pizarra. Esto con @_InakiLopez_ no pasaba", comentaba el usuario junto con una foto del momento. El tweet no ha pasado desapercibido para Iñaki, quien no ha dudado en contestar a este usuario con un: "Cosas del directo! ;)".

No es la primera vez que el periodista ha generado reacciones virales en redes sociales, una de las más recientes fue la dirigida a Miguel Bosé por mantener su postura negacionista, aunque hablaba sin tapujos de su drogadicción. "Te metes dos gramos diarios pero sospechas del contenido y efectos de la vacuna", escribió el presentador. El tweet cuanta ya con casi 5K me gusta y ha generado multitud de respuestas por parte de sus seguidores.