Iñaki López, contra Miguel Bosé: "Te metes dos gramos diarios, pero sospechas de la vacuna"

La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en 'Lo de Évole' sigue dando de qué hablar. El cantante, que ha sido una de las principales voces del negacionismo, accedió a estar en el programa de laSexta para tratar varios temas, desde su postura acerca de la pandemia hasta sus problemas con las drogas.

Y es que cuando tocó entrar en el terreno personal, el cantante de 'Amante bandido' reconoció su adicción. "He sido salvaje. He tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias... todo", dijo en un momento dado de la entrevista. "Pero cuando ya ser traslada a diario, empieza a perder la gracia y causa problemas serios. Problemas de conciencia. Yo he llegado a consumir casi dos gramos diarios, he fumado maría y éxtasis".

Estas declaraciones se trasladaron rápidamente a las redes sociales. En Twitter, concretamente, Bosé se convirtió en el principal protagonista de la noche y fue muy criticado, empezando por rostros de la propia cadena responsable de la emisión de esta conversación con Jordi Évole.

Iñaki López responde a Miguel Bosé

Iñaki López, presentador de 'laSexta Noche', utilizo su altavoz en la red social del pájaro azul (suma más de 115.000 seguidores) para arremeter contra Miguel Bosé por mantener su postura negacionista justo cuando hablaba sin tapujos de su drogadicción. "Te metes dos gramos diarios pero sospechas del contenido y efectos de la vacuna", escribió en un tweet.

Te metes dos gramos diarios pero sospechas del contenido y efectos de la vacuna. — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 12, 2021

Sobre la crisis sanitaria, Miguel Bosé defendió una postura "que llevo con la cabeza bien alta", asegurando que las vacunas se están utilizando para introducir a la población "microchips o nanobots con el único fin de controlarla". El grueso de este tema se verá en la segunda parte de la entrevista que laSexta emite el próximo domingo.