La historia de superación de Raven Saunders: "Era joven, negra y gay, pensé que no iba a encontrar una salida"

La atleta americana Raven Saunders, de 25 años, ha sido uno de los grandes nombres propios de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en su novena jornada. La imagen de la lanzadora con el pelo a dos colores y con mascarilla con la del Joker o la de Hulk se viralizó en redes sociales, obteniendo el apoyo del público neutral que desde casa se quedó atónito ante la llamativa indumentaria de la estadounidense.

No se llevó el oro en la prueba de peso olímpico femenino, aunque el color de metal fue lo menos importante si conocemos la historia de superación que esconde Raven Saunders. La reconocida activista feminista y luchadora contra las injusticias sociales, tal y como ella misma reconoce, impactó a todos con su explicación y su historia personal que ha sacado a la luz la atleta americana.

En unos Juegos Olímpicos donde se está tratando más que nunca el tema de salud mental, esta historia destaca es relevancia, El quinto puesto de Saunders en los Juegos de Río 2016 fue algo muy duro de gestionar para la joven atleta: "Era joven, negra y gay. Hay muchos estigmas alrededor de eso y llegué a pensar que no iba a encontrar una salida. El atletismo me distraía, pero los problemas persistían. Un día conduciendo se me pasó por la cabeza. Creo que estuve a 15 minutos del suicidio", afirmó dejando perplejos a los periodistas congregados en la sala de prensa.

Le diagnosticaron depresión, ansiedad y síndrome de estrés postraumático antes de la vuelta a la competición en la que ha logrado su ansiada medalla olímpica.

Una medalla a favor de las minorías

El impacto de esta medalla trasciende lo deportivo. Hulk, tal y como la apodan en Estados Unidos cariñosamente, quiso destacar este mote luciendo una mascarilla del personaje de Marvel y siendo una de las grandes protagonistas de la jornada. Un icono en la lucha por la igualdad de las minorías, quiso acordarse de todos esos colectivos discriminados a los que pueda suponer como inspiración: "Para mí haber ganado esta medalla y que pueda servir de inspiración al colectivo LGTBI, a las personas con enfermedades mentales y a las minorías negras, significa todo", sentenció.