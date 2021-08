Eusebio Cáceres realiza una final excepcional pero se queda sin medalla en salto de longitud

Eusebio Cáceres se quedó con la miel en los labios después de haber sido bronce momentáneo a falta de un último salto en la final de Salto de Longitud en los Juegos Olímpicos de Tokio

El español se fue hasta los 8,18 en su última tentativa, pero el griego Miltiadis Tentoglou se fue hasta los 8,41 en el último salto de la prueba para quitarle la medalla al español y, de paso, proclamarse campeón olímpico.

El 'Saltamontes de Onil' cuajó una final exquisita en la que fue mejorando poco a poco, batiendo por tres veces su mejor marca del año. A falta de un salto era quinto con 8,12, pero en el último salto se colocó tercero con ese gran 8,18.

El americano Harrison no mejoró al español en su último salto y todo dependía del griego, el vigente campeón de Europa, Miltiadis Tentoglou. Pero el sueño de Eusebio se escapó cuando el heleno se fue hasta los 8,41.

De hecho, con ese salto, no solo bajo del podio al español, si no que se proclamó campeón olímpico. Empató al cubano Echevarría, el cual, no pudo mejorarle al estar lesionado, aunque lo intentó. El otro cubano, Maikel Masso, ni siquiera intentó mejorarlo (también estaba lesionado) y se tuvo que conformar con el bronce con 8,21.