Simone Biles vuelve a competir este martes y participará en la final de barra

La gimnasta estadounidense Simone Biles participará este martes en la final olímpica de barra de equilibrios de Tokio 2020, tras haberse retirado de las otras cinco por problemas de salud mental. La Federación Estadounidense anunció que estaba "encantada de anunciar" que dos gimnastas de su país disputarían esa final, "Suni Lee y Simone Biles".

Biles abandonó el martes la final de por equipos tras hacer solo un ejercicio y jornada a jornada ha ido renunciando a disputar las demás.

La barra es el aparato que cerrará el martes el programa femenino de la gimnasia artística en Tokio. Biles ganó la medalla de bronce en este aparato en los Juegos de Río, junto a las de oro en equipos, concurso completo, suelo y salto.

La gimnasta estadounidense viene de no disputar la final individual, en la que iba a defender el título, con el objetivo de "centrarse en su salud mental". La federación estadounidense, US Gymnastics, anunció su baja en la víspera de la disputa del concurso completo y un día después de que Biles se retirase de la final por equipos.

"Tras una posterior evaluación médica, Simone se retira de la final del concurso completo de los Juegos de Tokio para centrarse en su salud mental", señalaba el comunicado. "Continuará siendo evaluada a diario para determinar si participa o no en las competiciones individuales de la próxima semana", añadió el equipo norteamericano. Este lunes, Biles ha anunciado que finalmente sí estará en la final de barra.

Craviotto: "Me he visto reflejado en Biles"

El deportista español Saúl Craviotto, una de las grandes esperanzas de la delegación española, pasó por 'El Larguero' y habló sobre el caso Simone Biles: "Me he visto bastante reflejado en ella. Creo que aquí todos llegamos después de cuatro años preparándonos para una prueba que, en muchos casos como en mi caso duran 30 segundos, y todo el mundo espera que saque medalla, que gane y luego quedas cuarto y parece que es un fracaso".

"La verdad es que tenemos mucha, mucha presión añadida, que a veces nos la ponemos nosotros mismos y me he visto bastante reflejado en ella. Son momentos duros, yo aquí he tenido momentos en los que pensando en la competición me sube el pulso, me sudan las manos, me pongo nervioso, se me quita el sueño. Por las mañanas se me cierra el estómago, no desayuno bien. Los nervios en una competición de estas son muy muy grandes. Forma parte del deporte de élite. Yo ya he pasado por muchos Juegos y siempre me pasa lo mismo y lo importante es poder controlarlos en el momento clave, llegar a la competición y que no te entre esa flojera que te bloquee muscularmente y la cabeza... no sé. Es una situación bastante complicada y me he visto bastante reflejado en ella porque tengo esa presión y de momento la estoy llevando bien aunque es muy difícil", explicó.