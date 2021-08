Los hermanos Gasol dejan la Selección tras los Juegos Olímpicos de Tokio

Marc Gasol se despide de la selección española de baloncesto con un último servicio en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 frente a Estados Unidos. El de los Lakers ha anunciado su decisión nada más consumarse la eliminación y sigue así la estela de su hermano Pau Gasol, cuyo 'adiós' tras la cita japonesa se había anunciado con anterioridad.

"Nos bajamos de esta atracción tan bonita a la que nos subimos hace 15 años", declaró el pequeño de los Gasol, sumándose al capítulo de salidas que ponen fin a la generación dorada del baloncesto nacional.

Bicampeón mundial, bicampeón europeo o doble subcampeón olímpico, Marc Gasol se retira de compromisos internacionales. No pudo brillar, sin embargo, en su último día con la Selección, sin llegar a puntuar en los casi diez minutos de participación ante el rival a batir en estas citas: EEUU.

Los hermanos Gasol se van de la mano

El anuncio de Marc Gasol se une a la ya sabida despedida de Pau al finalizar el torneo. Así se lo ha tomado también el hermano mayor, que apuró hasta el último momento para regresar a la gran cita después de casi dos años de inactividad por una complicada lesión en el pie.

Su esfuerzo para llegar a tiempo a la convocatoria de Sergio Scariolo no se ha visto premiada con una última medalla olímpica, aunque Pau Gasol no ha podido esconder su orgullo por toda la trayectoria protagonizada con 'La Familia': "Me considero muy afortunado", afirmó con Pedro Fullana en el directo del Carrusel Olímpico de la Cadena SER. En su legado quedan dos títulos Mundiales, tres Europeos y tres medallas olímpicas (dos platas y un bronce).