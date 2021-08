Qué fue de... David Cal, el español más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos

David Cal Figueroa (Pontevedra, España. 1982) fue un piragüista que hizo historia en el deporte español con sus apariciones estelares en los tres Juegos Olímpicos en los que fue partícipe. Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012 fueron los escenarios en los que el exdeportista agigantó su leyenda hasta unas dimensiones que todavía no han podido superarse. Hasta en cinco ocasiones pudo subirse a un podio olímpico, todas ellas en pruebas individuales, dejando con ello un récord que en Tokio 2020 aspira a batir precisamente el máximo referente actual en la disciplina: Saúl Craviotto.

Aun seis años después de su retirada, Cal continúa siendo el referente por excelencia de una cuna de enormes piragüistas formados en la Ría de Aldán, que incluso en Tokio sigue aportando medallistas olímpicos a España (Teresa Portela). Su leyenda le llevó incluso a ser condecorado fuera del terreno deportivo, sumando reconocimientos como la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo o nominaciones de renombre como la del Premio Príncipe de Asturias.

Que me digan qué tiene Aldán (2500 hab, parroquia del Concello de Cangas, Pontevedra): David Cal, Carlos Pérez Rial, TERESA PORTELA. 🔝 https://t.co/RS7XDxo7qT — Álvaro Benito (@alvarobenitolb) August 3, 2021

Los pasos de una marca récord

El inicio de su legado tuvo lugar en los Juegos de Atenas, donde rompió cualquier pronóstico protagonizando dos medallas para la delegación española: una plata (C-1 en 500m) y un oro (C-1 en 1.000m).

David Cal luce su oro en Atenas 2004 / Getty Images

Ante la presión de ser uno de los valores más importantes del equipo en la siguiente participación, en Pekín, el pontevedrés no se achicó y cumplió nuevamente con creces. Dos nuevas platas en las mismas modalidades engrosaron su palmarés y elevaron los registros con los atletas de élite de toda la historia del país.

Pero su idilio con los metales no terminaría aquí. Un nuevo y último capítulo tuvo lugar en 2012, en los Juegos de Londres, donde se coronó como el único representante español que ha podido rebasar la barrera de cuatro preseas olímpicas. Saúl Craviotto, con 4, amenaza esta semana con rebasar una plusmarca que ha marcado época, aunque participando en una edición más que el actual recordman.

¿Qué hace ahora?

Su 'adiós' al piragüismo profesional tuvo lugar en el año 2015, con tan solo 32 años, y entre un mar de lágrimas que reflejaban su falta de motivación después de alcanzar la cima. Cal, sin la necesidad de acudir diariamente a remar para continuar su preparación física, se vio sumido en una crisis de objetivos y un vacío que no pudo taparse hasta la llamada de la Universidad Católica de Murcia. "Tuve una etapa psicológicamente dura. Llevas toda la vida entrenando, de repente lo dejas y te sientes mal. Me levantaba cada mañana con sensación de culpabilidad por no ir a entrenar", apuntaba el medallista en una entrevista con El País.

El antiguo palista, que llegó a tener su vínculo con la política presentándose en una lista electoral municipal con el Partido Popular de Pontevedra, rehusó la posibilidad de continuar en el mundillo tras su retirada. En cambio, forma parte del selecto elenco de exdeportistas que trabajan en la UCAM, gestionando sus eventos deportivos e incluso aportando 'master classes' a sus estudiantes. La gloria en su disciplina no ha evitado que el mayor olímpico de la historia de España haya conformado una nueva vida 'terrenal'.