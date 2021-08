El problema que afrontará el FC Barcelona tras el acuerdo económico de LaLiga: "Les va a durar una tarde"

Santi Giménez analizó en El Larguero las últimas noticias del entorno blaugrana. El periodista fue contundente a la hora de dirigirse a la directiva barcelonista y su escepticismo sobre la inyección económica que han recibido los clubes de La Liga.

Los 281 millones que ingresará el FC Barcelona vienen como anillo al dedo a un equipo asfixiado por la situación económica. Por eso, Giménez catalogó el escepticismo de “milonga: “El Barça estaba en un piso desahuciado a punto de irse a vivir debajo de un puente y le ha tocado la lotería. Le han venido los reyes magos esta temporada. Cuando Laporta el lunes fue tan contundente que dijo ‘Vamos a inscribirlos a todos’ era por algo. Alguien sabía que aquí había esta lluvia de millones”.

¿Venderá el Barça a Griezmann?

Ahora que ya se conoce que Messi será renovado en las próximas horas, los de Laporta ya piensan en el siguiente paso. Sin duda y como definía Santi Giménez el asunto no pasa por vender a Griezmann: “No es necesario y además era imposible. Le habían puesto un cartel de esos de más barato que en Andorra y no ha colado”.

Respecto a la cantidad de dinero que recibirán todos los clubes, bromeaba con la situación que atraviesa el club de la ciudad condal: “Me hace mucha gracia que el dinero se tiene que gastar en un término de años. El dinero que le entra al Barça le va a durar una tarde”.

Derrota frente al Salzburgo

El único aspecto positivo que sacó Santi Giménez del amistoso que enfrentó hoy al Barça con el Red Bull Salzburg fue ver el estadio abarrotado de nuevo: “No me ha gustado nada. Me ha gustado que el campo estaba lleno, que se ha podido ver un campo de futbol normal. Me han gustado los jóvenes y no me ha gustado la cabezonería de Koeman de poner tres centrales y encima salir a rueda de prensa y decir lo que dijo”.

El planteamiento de usar tres centrales no ha convencido, y el periodista comparó la etapa de Koeman con la de Van Gaal: “Yo he vivido dos etapas de Van Gaal y sobre la cabezonería de los holandeses podría hacer una tesis. No sabría qué decir”.

40% de capacidad en los estadios de fútbol

La ministra Carolina Darias confirmó las nuevas medidas que se tomarán de cara a la siguiente temporada. Santi Giménez reflejó cuál es el mayor motivo de preocupación acerca de este tema:

“También es verdad que viendo lo que comentaba antes se veía un partido que podía ser de hace tres años. Hay que ir con cuidado porque el problema no esta casi en el campo, sino que está en como se llega y como se sale. Las aglomeraciones a la entrada, pero la noticia es estupenda” concluyó.