"Estaba en la mierda, llevaba todo el verano de parranda": Ana Peleteiro desvela su peor momento

Ana Peleteiro Brión, flamante medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en triple salto, ha hablado este lunes con los medios de comunicación en un acto oficial en el que ha dejado claro la importancia que tuvo en su momento Adidas para relanzar su carrera.

Tal y como ha desvelado en ese acto, la atleta gallega pasó por un mal momento poco después de no clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. "Adidas estuvo a mi lado en el peor momento de mi vida. En 2016 me quede sin beca, sin apoyos, sin patrocinadores y también acababa mi contrato sin Adidas".

Sin embargo, la marca deportiva, al contrario de lo que pensó en aquel momento Peleteiro, se mantuvo a su lado. "Pero cuando posiblemente cualquier otra marca me podría haber dicho que no les interesaba. No tenía entrenador, estaba por encima de mi peso, llevaba todo el verano de parranda... pero el feedback fue completamente diferente. Me apoyaron más incluso de lo que me habían apoyado hasta ese momento".

Para terminar, Peleteiro lanzó un alegato defendiendo la importancia de que marcas, como en este caso hizo Adidas, apoyen a los deportistas mostrando humanidad y no solo cuando estén en su 'prime'. "Hoy en día creo que en la sociedad se está perdiendo humanidad y creo que es muy importante acordarse de que detrás de un éxito y de un deportista hay muchas cosas y, entre ellas, las marcas que les empujan y les apoyan".