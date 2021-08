Ana Peleteiro: "Me pone hasta cachonda pensar en París 2024"

Ana Peleteiro tiene aún cuentas por cumplir en su vuelta a España con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin tiempo siquiera para reencontrarse con los suyos, la atleta asegura: "Ya estoy pensando en París 2024", ha admitido en SER Deportivos, además de reconocer que este pensamiento le pone "hasta un poco cachonda".

"¿Si he cumplido un sueño? Como para decirte que no", desveló Peleteiro en su entrevista con Francisco José Delgado, aunque el metal no ocupa el lugar principal de su recuerdo. "Lo que me viene a la mente no es ni la medalla ni la competición en sí, sino la experiencia de lo vivido en la Villa. Cuando dicen que ir a los Juegos es especial, es real. El ambiente que se respira en la Villa no lo puedes vivir en ningún otro sitio", confesó.

En lo personal, Ana Peleteiro apuntó que "los atletas nos sentimos súper protagonistas" en las citas olímpicas y también su mayor orgullo: ser referente para las nuevas generaciones. "Es lo que más ilusión me hace. Yo cuando era pequeña tuve falta de referentes a nivel nacional. Ahora, que los niños puedan tenerme cerca como alguien que les motive para salir de sus casas, mover el cuerpo y disfrutar con el deporte es la leche", comentó.

Caso aparte son sus expectativas futuras, y es que Peleteiro ya piensa incluso en los próximos Juegos Olímpicos, dentro de tres años en Francia: "Me pone hasta un poco cachonda pensar en el estadio de París lleno de gente. Nunca he ido a un estadio que anime como los franceses. Sé que en París obviamente van a animar mucho a los franceses, pero solo de pensarlo se me eriza la piel. Tengo unas ganas de que superemos esta situación y volvamos a la vida normal... Estoy deseando que llegue el momento y disfrutar del proceso", culminó en su charla.