Jürgen Klopp rompió su silencio sobre las críticas recibidas al Liverpool por su poca inversión en el mercado de fichajes y se une a las declaraciones que hizo Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Múnich, contra los clubes que han efectuado grandes compras durante este verano.

El conjunto 'red' solo ha gastado 40 millones de euros por Ibrahima Konaté, una cifra muy baja en comparación con algunos clubes de la Premier League como Chelsea y Manchester City que han superado la cifra de los 100 millones de euros.

El entrenador del Liverpool, comentó su punto de vista sobre la actuación de algunos clubes en el mercado de fichajes. "Todos conocemos la situación del Chelsea, del City y del PSG por ejemplo. Lo que está haciendo el Manchester United no sé exactamente cómo lo hace", comentó el técnico del conjunto 'red'.

Al mismo tiempo, Klopp defendió la política de fichajes del club inglés donde justifica la poca inversión realizada. "Esa política siempre fue igual desde que estoy en el Liverpool. Se nos permite gastar el dinero que ganamos. Eso es lo que siempre hicimos", añadió.

Cabe decir, que el Liverpool ha sufrido la salida de Georginio Wijnaldum al PSG y temen que el club vuelva a sufrir otra pérdida. "La gente piensa que si no firmas no trabajas. Este no es el caso. Si eres un verdadero aficionado del Liverpool, estarás muy contento con las noticias que el club entregó en las últimas semanas. La firma de Alisson, Alexander-Arnold y de otros que seguirán es una gran noticia. Si otros equipos quisieran fichar a estos jugadores tendrían que pagar mucho dinero y ya los tenemos".

"No me sorprende el poder financiero del Chelsea, United y City"

El técnico alemán llegó al conjunto inglés en la temporada 15/16 y espeta que desde que está al cargo del Liverpool, siempre ha pasado lo mismo con los clubes que ha mencionado. "Nunca me sorprende el poder financiero del Chelsea, el City o el United. Llevo el tiempo suficiente en el país para saber que siempre encuentran una solución para hacer este tipo de cosas. Nosotros tenemos nuestro propio camino y mantenemos el bloque unido", señaló con contundencia.