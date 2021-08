Los talibanes comienzan la entrada en Kabul mientras elevan a 26 las capitales capturadas en Afganistán

Los talibanes han comenzado a entrar la capital afgana Kabul desde todos los lados, el interior afgano, según ha informado el Gobierno, mientras el personal de Estados Unidos y la Unión Europea buscan la seguridad. Los miembros "centrales" del equipo de Estados Unidos trabajaban desde el aeripuerto de Kabul, mientras que según la OTAN, varios miembros del personal de la UE se habían trasladado a un lugar más seguro y no revelado en la capital. Tras su avance relámpago sobre la capital, el insurgente grupo ha ordenado a sus combatientes que se abstengan de la violencia y permitieran el paso a cualquiera que busque irse. Asimismo, y han pedido a las mujeres que se dirijan a las áreas protegidas.

Así, ya son 26 las capitales regionales capturadas en poco más de una semana con la anexión de la suroriental Gardiz, la central Nilli, y la oriental Jalalabad, la quinta ciudad más grande de Afganistán. "Los talibanes entraron esta mañana en la ciudad de Jalalabad sin combatir y la provincia les fue entregada sin enfrentamientos como resultado de la mediación de los líderes tribales", dijo a Efe un alto funcionario del Gobierno de la provincia de Nangarhar, de la que esta ciudad es su capital, que pidió el anonimato.

Los talibanes ahora controlan todo Jalalabad y sus distritos, mientras algunas de las fuerzas de seguridad que se retiraron se dirigen hacia Kabul, aseguró. Jalalabad es la quinta ciudad más grande de las 34 provincias que componen el país y la más importante en el este de Afganistán. Nilli, capital de la provincia central de Daikundi, también cayó anoche ante los talibanes sin que se produjesen choques entre las fuerzas nacionales y los insurgentes.

"No hubo enfrentamientos en Nilli, todas las fuerzas de seguridad y funcionarios locales evacuaron la ciudad sin enfrentamientos y los talibanes ahora tienen el control de la ciudad", dijo a Efe la diputada por Daikundi en la Cámara Baja del Parlamento, Sherin Mohsini. "Me alegra que no haya habido combates que pudiesen acabar con la vida de nuestros jóvenes, pero me enfada que el Gobierno entregue las provincias a los talibanes con tanta facilidad y sin resistencia", añadió. En este sentido, la representante se pregunta: "Si el plan era entregar las ciudades a los talibanes, ¿por qué durante el último año el Gobierno envió a las fuerzas de seguridad a combatir contra los talibanes y perdimos miles de tropas?".

El avance es imparable

Gardiz, capital de la provincia suroriental de Paktia, también fue capturada por los talibanes anoche después de que las fuerzas de seguridad afganas abandonasen la ciudad sin oponer resistencia. "Los talibanes tienen ahora el control de la ciudad y (la) están patrullando", apuntó a Efe un miembro del Parlamento que representa a Paktia en la Cámara Baja del Parlamento, que pidió el anonimato.

Por su parte, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó en una serie de mensajes en Twitter que las ciudades de Jalalabad, Gardiz y Nilli se encuentran bajo el control total de sus combatientes. La caída de estas tres ciudades se suman a las 23 capitales regionales capturadas en los últimos días como parte del imparable avance talibán, que tras el anuncio de la fase final de la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN han aprovechado para incrementar la violencia en el país. En los últimos tres meses y medio, los insurgentes han capturado 140 centros de distrito y 26 capitales de provincia, con solo ocho ya bajo control del Gobierno afgano, la mayor ganancia territorial de los talibanes en dos décadas de guerra.

EEUU inicia la evacuación del personal de su embajada

Estados Unidos ha comenzado a evacuar al personal de su Embajada en la ciudad. Fuentes oficiales estadounidenses bajo condición de anonimato informaran al New York Times de que el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, ha pedido a los talibán que no entren en la capital hasta que Estados Unidos concluya las evacuaciones.

Khalilzad, según las fuentes del medio, espera convencer a los líderes talibán de que la embajada debe permanecer abierta y segura si el grupo espera recibir ayuda financiera estadounidense y otra asistencia como parte de un futuro Gobierno afgano. "La gente tiene que tener claro que no queremos un estado de guerra en Kabul o, Dios no lo quiera, que nadie resulte herido", ha indicado el portavoz talibán.

Mientras, la Embajada de Estados Unidos en Kabul ha anunciado este domingo el comienzo del proceso de evacuación de su personal diplomático poco después de que la insurgencia talibán se hiciera con el control de la ciudad de Jalalabad hasta convertir la capital afgana en la única gran ciudad bajo dominio de las autoridades afganas. "Basado en las recomendaciones de nuestros equipos diplomáticos, militares y de inteligencia, el presidente de Estados Unidos ha autorizado el despliegue de aproximadamente 5.000 tropas estadounidenses para garantizar una reducción ordenada y segura de la Embajada de los Estados Unidos y otro personal aliado", ha hecho saber la Embajada en su cuenta de Twitter.

Medios afganos han informado ya de la aparición de helicópteros estadounidenses en el cielo de la capital para comenzar con los desplazamientos, que incluirán también a afganos "que ayudaron a la misión y aquellos que se encuentran en riesgo especial por los avances de los talibán".

"Presencia fundamental" en Afganistán

Actualmente la Embajada mantiene a más de 1.400 empleados pero se desconoce el número exacto que permanecerá allí tras el final de la evacuación. Estados Unidos espera mantener una "presencia fundamental" en la capital afgana para facilitar más salidas y mantener una comunicación directa con el Gobierno afgano, según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

La Embajada también ha informado de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha hablado en las últimas horas con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, "para discutir la situación de seguridad actual, así como los urgentes esfuerzos diplomáticos y políticos para reducir la violencia". Mientras tanto, los talibán siguen completando su gran ofensiva. A la toma de Jalalabad se han sumado en las últimas horas otras dos incursiones en la ciudad de Jost, capital de provincia del mismo nombre, y Maidan Shahr, la capital de la provincia de Maidan Wardak. Los talibán también dicen que han conquistado la ciudad de Nili, en la provincia de Daikundi.