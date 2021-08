Gerard Piqué: "Tenemos una muy grande montada con Ibai en relación a un equipo"

Gerard Piqué, tras realizar un gran partido ante la Real Sociedad, gol incluido para abrir la lata, y actuar además como portavoz del club tras el duelo, estuvo, de manera más desenfadada, con Ibai Llanos en Twitch en su primera emisión en esa red social (puedes visualizar aquí la charla).

En dicha conversación, Piqué trató todos los temas de actualidad y dejó también en el aire la posibilidad de colaborar con Ibai Llanos conjuntamente y en relación a un equipo de fútbol, aunque desgraciadamente no dieron más detalles y dejaron muchas dudas en el aire.

¿Proyecto junto a Ibai? "No hago las cosas por dinero. La mentalidad es hacer las cosas bien y que sea un pelotazo. Se invierte para no perder dinero y a partir de ahí, lo que salga. Lo de la Copa América fue un ejemplo. Tenemos una muy grande montada con Ibai en relación a un equipo".

El Barça

La rebaja salarial. "¡Estoy jugando por cuatro duros! (Risas). Nos contactan, a los capitanes, estuvimos muy abiertos. Se iban acabando los días y había varios aún que tenían que inscribirse. Entonces se decidió que yo fuera el indicado y hoy han podido jugar. En los próximos días se hará oficial el resto. Es lo que toca. Hay que ser agradecidos. El Barcelona nos hace grandes a todos. El impacto mundial te lo dan clubes que te caben en los dedos de una mano. Debo de llevar 20 años en el club, en dos etapas. No ha habido ningún problema. El primero he sido yo, pero seguirán los otros capitanes y va a ser un alivio. El club podrá facturar más y podrá fichar a más jugadores e invertir. El club tiene que tener esa capacidad y en este mercado ha sido complicado".

La salida de Leo Messi. "Messi fue un golpe que no se esperaba. Lo conozco desde los 13 años y nos ha hecho mejores a todos. Hay que aceptarlo, porque es la realidad. Hay que intentar dar todos un paso adelante para poder seguir siendo competitivos. Desearle suerte y ver qué podemos hacer tanto en LaLiga como en la Champions".

Vacile a Memphis. "Estaba para firmar la rebaja con el presidente y apareció Memphis. Le dije: "Memphis voy a firmar y gracias a esto te van a inscribir. A ver si me das algo de lo tuyo…" (Risas). Hoy, al menos, me ha dado el pase de gol. ¿Su nivel? Me ha sorprendido positivamente. Está involucrado y nos puede dar mucho arriba".

Laporta y Bartomeu: "Hubo bastantes jugadores que nos sentimos engañados y con Laporta se está poniendo orden. El presidente toma el mando y toma decisiones".

El resto de la actualidad

Los audios de Florentino. "Florentino le daba hostias a todo dios en los audios, no creo que a mí también. Ibai, no trates mucho con los del Madrid que luego saldrás en los audios".

Los jugadores y el dinero. "Hay gente de la Selección que tiene cocodrilos en los bolsillos y se tiran a por un euro en plancha"Te metes en un nivel de vida amplio y cuando te retiras es el abismo. Le pasa a muchos jugadores. Nosotros no podemos vivir del fútbol hasta lo 60. Jugamos hasta los treinta y tantos. La gente no sabe lo que es ganar mucho dinero siendo joven. Hay que gestionar eso bien. Se lo he dicho a LaLiga para ayudar a los jugadores a gestionar su patrimonio. La gente no se da cuenta. Sería bueno que los jugadores tuvieran las herramientas para poder gestionar la fama y el dinero. Desde fuera parece todo muy bonito".

Fair play del PSG. "No lo conozco. Seguro que la UEFA está al tanto de los números. Si los han fichado es porque pueden".

¿Mbappé o Haaland? "Son los que vienen ahora, son distintos. Uno es muy parecido a Ronaldo Nazario. Haaland es más potente, más fuerte. Es un asesino del gol, lo está demostrando"

La Superliga. "Algún día va a haber un cambio. Hay ciudades más pequeñas que con una Superliga quedarían excluidas. Tal y como está ahora el fútbol, el que está detrás (dueño, inversor...) es muy importante. El que haya países financiando va a hacer que Barcelona y Madrid lo tengan cada vez más difícil. No hay una inversión detrás. Hay que trabajar mucho con la cantera. Aquí viene una generación impresionante. Tenemos mucho nivel y el Barcelona es la esencia. La Masía para nosotros lo es todo. Para poder competir con estos clubes o países hay que invertir mucho en eso".