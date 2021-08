"Será el cambio más grande que hemos tenido en la Fórmula 1 en 40 años"

El Mundial de Fórmula 1 de 2021 está más emocionante que nunca con la cruenta lucha por el campeonato entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. No obstante, el Gran Circo del automovilismo no para y ya piensa en lo que viene.

Adrian Newey, director técnico de Red Bull, ha concedido una entrevista a la revista Racer.com en la que ha asegurado que lo que habrá en 2022 será el mayor cambio que jamás ha visto el en la Fórmula 1, mundo en el que lleva 40 años.

"Yo diría que este es el cambio de regulación más grande que hemos tenido desde que se prohibió el efecto suelo de los Venturi a finales de 1982. La verdad es una revolución. Lo único que realmente permanece igual es la unidad de potencia. Todo lo demás es diferente", afirmó en dicha entrevista.

Además, el británico asegura que ya están trabajando en todo ello, pues no pueden centrarse únicamente en el Mundial actual. "Tenemos que seguir desarrollando el coche de este año pero no podemos concentrarnos solo en esto e ignorar lo que está por venir. Estamos haciendo todo lo posible para hacer malabares con ambas bolas y, al mismo tiempo, hacer frente al límite de costos que, lamentablemente, nos ha llevado a reducir el tamaño del equipo en ciertas áreas".

El posible título de Verstappen

Aun así, Adrian Newey se ve con claras opciones de ganar este año el campeonato de pilotos. "Tenemos que seguir desarrollando el coche de este año porque, en este momento, tenemos posibilidades de ganar títulos".

Por último, aseguró que Max Verstappen tiene madera de campeón. "Tiene el mismo valor de acero que cualquier campeón mundial. Su capacidad de conducción es obviamente excelente y se ha convertido en un gran corredor. Realmente no ha cometido ningún error este año. En las carreras en las que no ha puntuado no ha sido por su culpa".