¿Alonso y Sainz juntos en un mismo equipo?: "No me importaría"

Carlos Sainz sorprendió con unas declaraciones en una entrevista realizada para ‘Auto Motor und Sport’. El piloto madrileño comentó la posibilidad de tener de compañero de equipo a Fernando Alonso. Los dos pilotos españoles de la parrilla tienen buena relación, pero las posibilidades de que ocurren son "bastante escasas".

La gran relación de Carlos con todos sus compañeros

Bien es sabido la gran relación que ha tenido Carlos Sainz con todos sus compañeros, especialmente con Lando Norris, que tantos momentos virales dejaron juntos en McLaren: "Me llevo bien con cualquier piloto. No me importaría ser el compañero de Fernando, pero dado que estamos en diferentes etapas de nuestras carreras y pilotamos en diferentes equipos, las posibilidades de que esto ocurra son bastante escasas",

Sobre su actual, compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, Sainz comentaba lo siguiente: "Es un buen tipo. Tenemos los mismos intereses y los mismos objetivos, por eso puedes tener buenas conversaciones con él y hacer deporte o jugar al ajedrez. No solo es rápido, también muestra mucho respeto a sus compañeros".

El parón de verano le ha dejado tiempo para reflexionar y valoró esta temporada con Ferrari en la que ha conseguido ya subirse hasta en dos ocasiones al podium: "La velocidad ha estado ahí desde el principio, pero todavía tengo que trabajar para hacer todo bien durante todo un fin de semana de forma regular. Esa consistencia te da los puntos. Espero que esto mejore cuanto más me acerque al equipo"

El privilegio de correr con Ferrari

El piloto madrileño valoró la gran oportunidad que es militar en una escudería como Ferrari. La marca italiana es legendaria dentro del mundo de la Fórmula 1 y le presentó un proyecto bastante ambicioso a Carlos sobre todo de cara a 2022:

"Si firmas un contrato con Ferrari, debes haber hecho algo bien en tu carrera. Siempre me sentí valorado por todos los equipos, desde Toro Rosso hasta Renault y McLaren, incluso después de que los dejé. Cuando el público piensa que estoy en las sombras, me pregunto por qué. Independientemente de contra quién haya pilotado hasta ahora, ya sea Max, Nico, Lando o Charles, nunca tuve la sensación de que fuera más lento que ellos o de que no pudiera hacer algo que ellos pudieran".