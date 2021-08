La actriz de 'Sabrina' contagiada de COVID-19 tras vacunarse: "Estoy muy enfadada porque nos relajamos"

Melissa Joan Hart, actriz que dio vida al mítico personaje de 'Sabrina' en la serie de 1996 'Sabrina, una bruja adolescente', ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que afirma haberse contagiado de COVID-19 a pesar de haber recibido ya la vacuna. La intérprete ha explicado en su cuenta de Instagram cómo se siente al respecto.

"Quería compartir esto con todos vosotros. No lo hago por cuestiones políticas ni para dar pena, simplemente quería compartir el viaje que estoy teniendo. No es un debate, solamente quiero expresar cómo me siento en mi página personal", explicaba la actriz en un post de Instagram.

"Estoy vacunada y tengo covid, esto no es bueno. Esto aún no ha acabado. Esperaba que así fuera, pero no lo es. Manteneos alerta y a salvo", advertía la actriz, enfadada por la relajación de medidas que está teniendo lugar en las últimas semanas. "Estoy enfadada, muy enfadada, porque tomamos precauciones y redujimos mucho nuestra exposición, pero nos relajamos", añade.

"Creo que como país nos estamos volviendo perezosos. Estoy realmente cabreada porque mis hijos o tengan que llevar mascarillas en el colegio. Estoy bastante segura de que de ahí vino mi contagio", explica Melissa cabreada por la situación. La actriz asegura que su hijo está realmente concienciado sobre el COVID-19 y aprovecha para alabar su actitud: "Si él lo tiene, al menos le puedo decir que se comportó como un superhéroe para sus compañeros de clase, porque los protegió a ellos y a sus profesores".

"Estoy muy decepcionada con todo, con los gobernantes, hasta conmigo misma. Proteged a vuestras familias y a vuestros hijos porque esto aún no ha acabado", señala la actriz como mensaje hacia las autoridades del país. El post supera ya los 64K likes y sus seguidores no han dudado en mandar mensajes de ánimo alabando el mensaje de la actriz.