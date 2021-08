Márquez: "Ahora no estoy disfrutando, estoy sufriendo"

El hexacampeón mundial de Moto GP Marc Márquez asume las complejidades de su vuelta al campeonato después de un año de parón obligado por una lesión en el hombro con varias recaídas. Tras un inicio de calendario tratando de readaptarse a su nueva realidad y lastrado por una dolencia que persiste, el piloto ha admitido en The Guardian que tira de "motivación" para sobreponerse a su calvario.

"Todo el tiempo extraño la sensación de la victoria", ha reconocido el de Cervera, que ha asegurado que su vínculo con el triunfo "es como una droga: pruebas más y quieres más; pruebas más y quieres más".

Pese a los reveses de su vuelta a los circuitos, Márquez ha desvelado las claves de su fortaleza mental: "Mi motivación es más alta que antes porque es la primera vez que tengo un momento tan difícil en mi carrera". "En los momentos difíciles necesitas mostrar tu potencial. En los buenos momentos todo el mundo está feliz y sonriente, y en los momentos difíciles hay que luchar. La forma más sencilla sería pararme y volver cuando me sienta listo, en uno o dos años. Pero ese no es mi estilo", comentó, convencido de su decisión.

"Mi estilo es intentar sufrir para mejorar y volver. Y disfrutarlo pilotando. Ahora no estoy disfrutando, ahora estoy sufriendo", terminó de explicar Márquez, quien ha afirmado que por momentos llegó a temer por su rehabilitación completa. "Tenía miedo de no tener un brazo normal. Hubo un momento en octubre-noviembre en el que no podía tomar una botella de agua, me esforcé por comer, no pude mover el brazo de manera normal", incluyó, mientras trata de revertir su situación en pista desde la decimocuarta posición en la clasificación general.