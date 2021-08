Muere el batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, a los 80 años

El batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, ha muerto este martes a los 80 años, según Bernard Doherty, publicista del músico. El legendario miembro de los 'Stones' se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en EEUU.

"Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Murió tranquilamente en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia", según la nota, recogida por la BBC.

El grupo lamenta la pérdida de un "amado esposo, padre y abuelo" y "uno de los más grandes bateristas de su generación, y solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil".

La noticia llega semanas después de que se anunciara que Watts se perdería las fechas de la gira estadounidense de la banda para recuperarse de un procedimiento médico no especificado. Watts fue tratado previamente por cáncer de garganta en 2004.

Nacido en Londres en 1941, Watts comenzó a tocar la batería en los clubes de R&B de Londres a principios de la década de 1960, antes de aceptar unir fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en su incipiente grupo, los Rolling Stones, en enero de 1963.

Al encontrar un éxito inicial en Reino Unido y Estados Unidos con versiones, el grupo alcanzó la fama mundial con éxitos de Jagger-Richards como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" y "Paint It, Black". y el álbum "Aftermath".

Watts dejó el protagonismo que definió a la banda en los años sesenta y setenta a los demás miembros. En el escenario también se caracterizó por dejar la extravagancia en manos de Jagger y los demás mientras centraba sus actuaciones en dar una sensación de aparente calma.