Tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, ¿sí o no?: a la espera de lo que diga la EMA

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) se va a pronunciar en las próximas horas sobre la idoneidad de poner una tercera dosis de la vacuna frente al Covid-19. En España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo en julio que es muy posible que haya que ponerse una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

En países como Israel más de 1,5 millones de personas han recibido esta tercera dosis, según el Ministerio de Sanidad del país. En EEUU se autorizó la tercera dosis a mediados de agosto para personas inmunodeprimidas.

Grecia comenzará a administrar terceras dosis de la vacuna a la población vulnerable a partir de septiembre, para combatir la propagación de la variante delta: este refuerzo se realizará sólo con vacunas con tecnología de ARN mensajero (mRNA), como las de Pfizer y Moderna -aunque antes fueran vacunados con las de AstraZeneca o Johnson & Johnson. Se dará prioridad para recibir esta dosis a personas inmunocomprometidas, como a pacientes que hayan recibido tratamiento contra el cáncer o un trasplante de órgano o a personas con virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).

En España, varias comunidades han pedido que se permita dar esa tercera dosis de refuerzo. En el caso de la Comunidad de Madrid, quieren inocularla a grupos de alto riesgo (inmunodeprimidos o vulnerables mayores de 65 años). El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, recuerda que "Israel o Estados Unidos ya están comenzando la vacunación de la tercera dosis" y pide que, cuando la EMA dé el visto bueno, se haga con un "criterio homogéneo nacional": "Creo que esa sería la mejor medida para que la equidad y el acceso sea uniforme".

La opinión de los expertos

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, José Antonio Forcada, defiende que "en estos momentos no hay una evidencia científica que refrende la necesidad de una tercera dosis, el tiempo nos lo dirá. En todo caso, si fuera necesaria una nueva dosis habría que valorar la tasa de incidencia, la aparición de nuevas cepas, la duración de la inmunidad de las vacunas, y habría que decidir además si esa tercera vacuna la recibe toda la población o aquella que está en más riesgo".

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, afirmaba en la SER que el debate sobre la tercera dosis no ha llegado todavía". López Hoyos afirma que la ciencia investiga ahora las situaciones en las que habrá que poner una tercera dosis o de vacunar anualmente, porque seguro que habrá grupos de población en los que habrá que hacerlo, pero aún no sabemos a quién, cuándo y cómo". Este especialista señala que hay que ser prudentes: "La población puede tener la falsa sensación de que a todo el mundo hay que ponerle la tercera dosis y consideramos que eso no va a ser necesario".