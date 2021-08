La Justicia mantiene suspendida la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos

El juzgado de Ceuta ha confirmado la paralización de las devoluciones de los menores que cruzaron a la ciudad autónoma en la crisis migratoria del pasado mes de mayo. Dice la juez que el Ministerio del Interior se ha saltado los trámites que establece la ley para las repatriaciones de menores no acompañados y que "la legislación española no introduce excepción alguna, por lo que no puede tomarse en consideración el número de menores que hay en Ceuta para justificar el incumplimiento de las disposiciones legales".

La Justicia da la razón a la Fundación Raíces y a la Asociación Coordinadora de Barrios en el caso de 9 menores que iban a ser devueltos y reprocha al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que se haya escudado en el Acuerdo suscrito por España y Marruecos en 2007 para justificar esta medida porque, dice, "no es un tratado internacional sino un acuerdo que contiene una declaración de intenciones para cooperar en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, y en el retorno de dichos menores".

El marco normativo está en la Ley de Extranjería y en la Ley de Protección Jurídica del Menor y, según el auto, "no consta que se haya cumplido con ninguno de sus preceptivos trámites". El juzgado recuerda que "el incumplimiento de estos trámites que están expresamente recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, generan indefensión en los menores que han sido privados de la posibilidad de formular alegaciones o proponer prueba; de conocer los concretos datos tenidos en cuenta para adoptar tal decisión; y de poder accionar los recursos establecidos para dejar sin efecto la resolución". Por todo ello, concluye, "se infiere que existen datos bastantes para entender, sin prejuzgar el fondo del asunto, que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".