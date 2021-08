El precio de la luz bate otro récord y Ribera acude al Congreso tras un mes histórico con la factura más cara

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acude este lunes al Congreso para dar cuenta de la subida del precio de la electricidad, que en este mes de agosto ha pulverizado todos los registros y apunta a la factura más cara de la historia.

La comparecencia será ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico a partir de las 16.00 horas. La vicepresidenta acude a la Cámara Baja a petición propia. En todo caso, habría estado obligada a comparecer, dado que todos los grupos exigieron en la Diputación Permanente su comparecencia de forma extraordinaria para este mes de agosto, fuera del período de sesiones.

Un récord tras otro en lo que va de mes

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para este martes en 130,53 euros megavatio hora (MWh), con lo que cerrará agosto con un nuevo máximo histórico, casi un 5 % por encima (unos seis euros) de los 124,45 euros/MWh registrados para hoy.

Por franjas horarias, este precio, en el que se cruza la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica, oscilará mañana entre los 137,46 euros/MWh que costará entre las 22:00 y las 23:00 horas, y los 123,35 euros/MWh, entre las 17:00 y las 18:00 horas. Según los datos del operador del mercado ibérico OMIE consultados por Efe, en comparación interanual, el pool, referencia en España para calcular la tarifa regulada que se paga en unos 10 millones de hogares, será más del triple de los 42,01 euros/MWh que costaba el último día de este mismo mes en 2020.

En lo que va de agosto, el 'pool' ha pulverizado todos los récords vistos hasta ahora, apuntando a un precio medio para el mes por encima de los 100 euros/MWh. Del 9 al 13 de agosto ya marcó una cifra máxima tras otra. Esta semana incluso está superando los registros de hace dos semanas, que coincidió con la ola de calor de este verano, y se han tocado tres de los cinco máximos diarios de la serie histórica entre el miércoles y el viernes.

Subida del IPC a su nivel más alto desde 2012

El coste de la vida ha seguido subiendo en agosto impulsado sobre todo por el encarecimiento de la electricidad. Según el INE, la inflación ha subido en agosto cuatro décimas más y se sitúa ya en el 3,3%, su nivel más alto desde octubre de 2012. Estadística señala como culpable de este encarecimiento en agosto a "la subida de los precios de la electricidad, mayor este mes que en agosto del año pasado".

La subida del precio de la energía tiene un efecto dominó porque termina repercutiendo en el coste de otros productos. De hecho, la industria ya está notando un incremento de costes. En julio, el gasto en energía que soportan las industrias se incrementó un 4,7%.

Un experto explica en 'Hora 14' la situación de la luz

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y miembro de la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético, ha explicado en la Cadena SER, en 'Hora 14', qué se puede hacer y qué no dentro de este continuo aumento del precio de la luz. Para el corto plazo, afirma que algo "se puede hacer pero no sin afectar a la cuenta de resultados de algunas eléctricas", y habla que "por decreto ley, se puede limitar la retribución que reciben las empresas eléctricas a partir del mercado mayorista".

Y lo explica: "El mercado depende de Europa y es difícil cambiarlo de inmediato. Es inevitable la subida de precios e irá a más, pero España puede hacer que no todas las centrales cobren ese resultado del mercado mayorista por alto que resulte, haciendo ajustes posteriores al mercado para que algunas tecnologías sin competencia tengan que devolver parte del dinero cobrado, que es un beneficio que no se esperaban con la construcción de las centrales hidroeléctricas".

"Sabemos, en el caso de las hidroeléctricas, que generar electricidad con agua cuesta menos de 20 euros el megavatio hora. Es evidente e indiscutible que el margen de la actividad es más del 600%. Es distinto que las compañías decidan trasladarlo al cliente o no, pero igualmente es grave. Si al corto plazo no se traslada al cliente, sería un caso de 'dumping' que se puede hacer cuando la competencia no, entonces sería un problema de competencia", ha explicado también sobre si las compañías se aprovechan o no.

El debate político se centra en cómo abaratar la luz

Esa espiral alcista ha llevado a focalizar el debate político en cómo abaratar el precio de la electricidad. De hecho, el Gobierno abrió la puerta a crear una empresa pública energética, tal y como viene desde hace tiempo pidiendo su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos.

De hecho, la formación morada ha realizado una última propuesta al Gobierno para abaratar la factura de la luz que pasa por limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica mediante decreto ley.

Este contexto de subidas en el 'pool' eléctrico está marcado por el incremento en los precios de los derechos de CO2 y del gas, a los que se ha unido el incremento de la demanda por las altas temperaturas y una menor contribución de las renovables, especialmente la eólica por la ausencia de viento.

Sin embargo, el pasado jueves, con un nuevo récord del mercado mayorista de electricidad --122,76 euros por megavatio por hora (MWh)-- el precio horario más alto, entre las 22 horas y las 23 horas (129,81 euros/MWh) lo marcó la energía hidroeléctrica.

La tarifa regulada PVPC, la más afectada

Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

Según indicaron a Europa Press expertos del sector, el 88% del consumo eléctrico de España no está expuesto a la volatilidad del precio del mercado 'spot', al tener contratos con precios fijos, viéndose así expuestos a ella los clientes acogidos al PVPC.

Bajada del IVA y suspensión temporal del 7% a la generación

El pasado 24 de junio el Gobierno aprobó un decreto ley para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas, que suponen la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.

En el caso concreto del IVA, se aplica una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su suspensión temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, estará vigente durante el tercer trimestre de este año.

Agosto, la factura "más cara de la historia"

De hecho, la factura de la luz de un usuario medio en agosto será "la más cara de la historia", con un encarecimiento en la primera quincena del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Hasta la fecha, los cinco recibos más elevados han sido los 88,66 euros del primer trimestre de 2012 (con el IVA al 18%), los 87,81 euros de enero de 2017, los 85,34 de julio de 2021, los 83,55 euros de septiembre de 2018 y los 82,13 euros de mayo de 2021 -en todos los casos con el IVA al 21%-, según datos de la asociación.

Con las tarifas aplicadas del 1 al 15 de agosto, el usuario medio pagará 27,85 euros más que en agosto de 2020, cuando la factura se situó en 63,77 euros. La bajada del IVA al 10% hasta diciembre mientras el precio medio del megavatio hora esté por encima de los 45 euros amortigua la subida en 9,16 euros. Si se siguiera aplicando el 21%, el recibo habría alcanzado los 100