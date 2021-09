"Si es niña la llamaremos Lampedusa"

Lo primero que señalan los 23 ocupantes de la atestada barquilla de pescadores es a ella; Nadia, vomitando por la borda, "está muy mareada" dicen, y "los niños también están muy cansados, llevamos más de 14 horas aquí metidos" informan a los rescatadores del Astral que los han localizado a mediodía de este miércoles a unas 14 millas al suroeste de Lampedusa.

"Ella es Nadia, este Youssef, él Ahmed, aquí Mohamed, son mis tres hijos y ella mi mujer que esta embarazada. Dejamos Túnez porque era una mierda, es el final, no hay trabajo, tengo muchos hijos y no tengo dinero ni futuro allí. No tengo casa ni trabajo y cuando consigo algo es ilegal", se lamenta Amir intentando ayudar a su mujer que, con una camiseta del Paris Saint Germain, transita entre la borda para vomitar y tumbarse en la minúscula cubierta de este trozo de madera en el que sus 23 ocupantes se han jugado la vida desde la costa tunecina .

"No sabemos aún si es niño o niña, está de 6 meses, pero no teníamos dinero para pagar una ecografía así que no sabemos. Quién sabe, si es un niño podría ser Yahia y si es una niña Lampedusa, ¿por qué no?", bromea Amir con el resto de compañeros de odisea.

Otro joven se queja en alto, chapurreando en español e italiano que estuvo 5 años "trabajando con turistas españoles, pero con la COVID y la crisis económica tunecina, todo se ha hundido, no hay nada de trabajo y necesito ayudar a mi familia como sea", dice mirando al horizonte en busca de la silueta de Lampedusa.

Desde las 22:00 horas de este martes hasta las 7:00 de la mañana, siete barcas han sido desembarcadas en la isla italiana, lo que son 191 personas durante la madrugada. En las últimas 24 horas son unas 400 personas contando la patera de Amir y toda su familia. El Astral ha participado en 4 rescates desde ayer, 11 en total desde el inicio de la misión 84 de Open Arms, que de momento ha permitido poner a salvo a 212 personas.