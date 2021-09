La Lazio se queda sin fichaje por enviar la oferta a un correo electrónico falso

El pasado 1 de septiembre a las 00:00 se daba por finalizado el mercado de fichajes de cara a la temporada 21/22. Un mercado que ha sido uno de los más atractivos debido a las salidas de Cristiano Ronaldo y Leo Messi de sus respectivos equipos o también por aquellos fichajes que no se han llegado a efectuar como es el caso de Kylian Mbappé.

Otro fichaje que no se llevó a cabo en este mercado fue el de Filip Kostic, jugador del Eintracht Frankfurt, a la Lazio. El motivo de este no fichaje no fue por motivos económicos, como suele pasar en muchas ocasiones, sino por un error en el correo electrónico.

El correo electrónico del Eintracht

El centrocampista serbio es uno de los jugadores más destacados del equipo tras jugar en la pasada temporada un total de 30 partidos y anotó un total de cuatro goles. Actualmente, Kostic tiene contrato con el Eintracht hasta 2023, pero la Lazio estaba interesada en hacerse con sus servicios.

El director deportivo del conjunto romano, Igli Tare, explicó al diario alemán 'Bild' que estaban convencidos de fichar a Kostic.

"Hace seis o siete días, informé a Markus Krösche, director deportivo de Eintracht, que nos gustaría contar con Kostic. Nos pidió que hiciéramos la oferta por escrito, y así lo hicimos, por correo electrónico. El problema es que ellos declararon públicamente que no había oferta...", comentó el director deportivo de la Lazio.

Lo que realmente sucedió es que la Lazio envío la oferta a un e-mail incorrecto y en consecuencia el conjunto dirigido por Maurizio Sarri se quedaba sin un refuerzo para la próxima temporada. Según estimaba Tare, el equipo italiano estaba dispuesto a pagar por Kostic un total de 15 millones de euros.