"Cuando me quito el casco se sorprenden": las bomberas forestales visibilizan que hacen falta más mujeres

Todavía hay muchas profesiones y sectores en los que sigue muy presente el machismo o la idea de que una mujer no puede desempeñar con la misma solvencia que un hombre algunas tareas. Aunque cada vez son menos, los bomberos forestales son todavía un ejemplo de ello, ya que el número de mujeres es muy reducido con respecto a los hombres.

Vanessa Molina es bombera forestal de la brigada terrestre de Sevilleja de la Jara, en Toledo. Ella lleva 17 años en activo y ha hablado de ello en una charla en el Twitch de la Cadena SER junto a Óscar Casares otro bombero forestal con gran influencia en redes sociales. Ambos han destacado la necesidad que hay de mujeres en las brigadas y las han animado a descubrir la profesión.

Los prejuicios de quienes no conocen la profesión

Como explica Vanessa desde que ella comenzó, las cosas han cambiado mucho, pero aunque no haya recibido ninguna discriminación o mal gesto por parte de sus compañeros, jefes, ni técnicos, "hacia la opinión de la calle y la gente de fuera sí que he tenido que aguantar estas cosas". La bombera forestal ha contado que en muchas ocasiones, cuando se encuentran en un incendio forestal y han conseguido extinguirlo, algunas personas se sorprenden de que, al quitarse el casco, sea una mujer: "Cuando he estado con el casco he trabajado como uno más y cuando me lo quito te sorprende".

De hecho, ha destacado que hace unos años le dolió tanto un comentario que recibió, que tuvo que entrar a la base a llorar de la impotencia. Fue por parte de unos paisanos que, como relata, pasaban por la zona y les preguntaron por las labores que hacían en invierno. En esta época lo usual es ocuparse de las masas forestales y gestionar el monte con las desbrozadoras y las motosierras. En este punto, uno de ellos se dirigió a ella para decirle: "Bueno, pero a ti te pondrán en una zona llana donde no haya mucho monte". El comentario hirió profundamente los sentimientos de la bombera forestal, que se preguntó por qué tenían que pensar eso solo porque fuera mujer.

Animan a que más mujeres descubran y entren en la brigada forestal

Al contrario de lo que algunas personas puedan pensar, este trabajo es "resistencia física y mental" y Vanessa destaca que se puede ser una persona pequeña y realizar igual que cualquier persona corpulenta el trabajo. Por ello, anima a las mujeres a descubrir esta profesión que ella considera tan bonita y vocacional.

Además, su brigada linda con la frontera con Extremadura, y ha contado que hace unos días unos compañeros que fueron a ayudarles con el camión para el incendio del Parque de Cañameros les decían que allí no tenían mujeres, y su brigada cuenta con tres. "Los compañeros extremeños nos dijeron que a ver si les mandábamos alguna mujer y dije bueno, eso habladlo con vuestra mujeres extremeñas. Así que desde aquí digo que apoyen la profesión e intenten entrar aquí, porque es una profesión muy bonita, seas una mujer o un hombre", reivindica.

Óscar, por su parte, ha apoyado las palabras de su compañera, y ha opinado que este tipo de actitudes y comentarios son parte de otra época. "Aunque a veces parezca que vamos muy atrasados, la conciencia sobre el machismo cada día está más clara sobre lo que no se debe hacer", asegura, y ha destacado que en lo que ha sido su experiencia, en cuanto alguien dentro de los incendios forestales ha hecho algún comentario, se le ha juzgado rápidamente.

