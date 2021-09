Se busca a la pareja que fue fotografiada resguardándose de la intensa lluvia bajo 'La Pamela', en Valencia.

Los temporales adversos en ocasiones causan graves estragos, pero otras regalan alguna bonita estampa que suele quedar inmortalizada a través de las fotografías. Pero a veces sus protagonistas son algo dificiles de encontrar. Ocurrió en enero con las fuertes nevadas de Filomena, donde la fotógrafa María de la Cruz Valdemoro capturó a una pareja besándose bajo la nieve, como si fueran ajenos a lo que ocurría a su alrededor.

Tal fue el éxito de la instantánea que hasta 'National Geographic' se hizo eco de ella. Y como ya se contó en 'La Ventana', su autora comenzó una campaña por redes sociales para localizar a los protagonistas. La viralidad de las redes consiguió encontrarlos, y ahora ha surgido una historia similar con el paso de las lluvias torrenciales que ha provocado una dana en el país.

Inmortalizados mientras se resguardaban de la lluvia

Ha sido en Valencia, donde una pareja fue fotografiada resguardándose de la intensa lluvia que les sorprendía en un paseo por la Marina Real la tarde del lunes. Sandra Ruiz, una mujer que salía del trabajo y quedaba atrapada por el temporal en recepción, se encontró con esa escena, y le conmovió. Decidió sacar su teléfono móvil y capturar ese bonito instante bajo 'La Palmera', una escultura de Manolo Valdés.

Como ha contado en el medio 'Levante', "pensé hasta en gritarles para pedirles el teléfono y enviarles la foto". Pero no fue posible, y por eso Sandra ha decidido, junto a su hermana, ayudarse de las redes sociales para buscar a esta pareja y regalarle la instantánea. "Si yo fuera uno de los fotografiados, me encantaría tenerla. Imagínate, alguien que no conoces te hace esta foto en un día de lluvia... sí, definitivamente me gustaría tenerla", ha asegurado.

Se busca a la pareja de la fotografía

La fotografía está siendo ya compartida por todas las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, y son cientos los usuarios que han felicitado a la joven por esta bonita imagen y por su tarea de búsqueda. Habrá que esperar a que las redes hagan su magia, y esta pareja pueda disfrutar de esta bonita captura.

Sin embargo, la zona en la que fueron fotografiados en la Marina Real, la zona del puerto de Valencia, y como ha comentado su fotógrafa, tal vez se dificulte la llegada de su mensaje. Se trata de una zona muy turística, y esta pareja podría no ser de Valencia. Puede que ni si quiera de España.