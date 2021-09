Zahara, sobre el arte tras la censura de su cartel criticado por Vox: "No debe caerte bien, sino ser libre"

Hace menos de un mes un cartel de la cantante Zahara sobre su concierto de este 3 de septiembre fue censurado tras ser considerado como una "ofensa religiosa". En él, aparece Zahara como una Virgen. El Ayuntamiento de Toledo trasladó el malestar de ciertos sectores. La portavoz de Vox en Toledo, María de los Ángeles Ramos, denunció que se promocionase un cartel en el que aparecía "vestida como la Virgen con un niño en sus brazos y con una banda azul en la que se puede leer Puta". Algo que, desde su punto de vista, suponía una "ofensa extrema" a la Virgen. Finalmente, el promotor del concierto optó por cambiar el cartel.

En su momento Zahara agradeció la "brutal respuesta de amor". Pero en esta ocasión, justo el día del concierto, ha publicado en su cuenta de Instagram un alegato en defensa de la libertad del arte. "No seré yo quien venga a explicar el arte, ni el mío ni el ajeno, porque raras veces yo lo entiendo. Solo sé que las obras que más me han gustado han sido aquellas que no me han dejado indiferente", comienza exponiendo.

La defensa de Zahara de la libertad del arte: "No mata, no le tengáis miedo"

"Creo que entender el contexto de una obra ayuda a su comprensión, a llegar más a ella. Puedo estar frente a un Pollock y sentir su violencia, la agonía en cada trazo y con eso simplemente sentirme reconfortada, pero entender a la persona que había detrás de esas pinceladas salvajes y desesperadas ha hecho que me obsesione aún más con el artista que las había vomitado", sigue explicando.

Es entonces cuando intenta trasladar que hay que dejar fuera los prejuicios: "Otras veces, alejarse de toda explicación hace que el cuadro, la escultura o la canción te coloque a ti frente a ti mismo, te obligue a sacar lo que tienes por ahí, tus prejuicios, tus inseguridades, tus miedos. Intentamos entender lo que tenemos delante sin que nadie nos diga lo que hemos de sentir y entonces ahí nos sentimos huérfanos, necesitados de esa figura adulta sabelotodo que nos diga qué es lo que nos tiene que provocar".

Crítica a los que quieren un arte afín

"Un arte que no intenta complacer es como una buena sátira que no necesita un paréntesis que justifique su ironía", asegura en la publicación en referencia a los que han criticado su cartel. "El arte, tal y como yo lo entiendo, tiene que ser libre para alcanzar esa grandeza. Tiene que vivir al margen de los convencionalismos y del sistema", añade la cantante.

"Puede ser un hijo de su tiempo, pero sin duda, no tiene que obedecerle. El arte no tiene que caerte bien, ni ser simpático, no tiene que alegrarte el día o estropeártelo. Puede ofenderte, puede emocionarte, puede liberarte, puede incomodarte… pero eso no lo decide el arte, eso lo decides tú al dejar o no que te atraviese", se defiende.

Y concluye: "El arte solo puede existir desde su propio universo, desde su verdad sin censura, desde su libertad para ser él mismo sin dar explicaciones". Y cita al cineasta Fernando Palacios: "Ya lo decía Fernando Palacios. El arte no mata. No le tengáis miedo al arte".