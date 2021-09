Un carterista llama a la policía porque no le dejan entrar al metro de Barcelona a robar

"¿Esta la policía? Manden una patrulla por favor..." Es el propio carterista el que llama a la policía al sentirse acosado por una patrulla ciudadana. "Yo soy un ladrón, por favor" El mismo reconoce su oficio. La escena es surrealista. Le han impedido la entrada al metro de Barcelona y suplica al 112: "Quiero volver a casa y no me dejan pasar al metro un grupo de chicos".

Quienes le cortan el paso, gritan para que se les oiga:"¡Somos patrulla ciudadana, no le vamos a dejar robar!" La persona que le atiende al teléfono no da crédito a lo que oye: "Soy carterista. señor, pero yo no estaba robando, por favor manden una patrulla", y el operador le acaba colgando.

Desesperado, el delincuente para un taxi, pero el conductor acelera y le deja en mitad de la calle. Con la pandemia y la distancia de seguridad los carteristas habían abandonado el metro, pero ahora vuelven a la carga. Con ellos, y al acecho, esta peculiar vigilancia de la patrulla ciudadana.