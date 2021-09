El doctor César Carballo explica las dos condiciones para que llegue el fin de la pandemia

Desde que el COVID-19 llegó en diciembre de 2019, tanto científicos como sanitarios se han volcado de lleno en tratar de frenar su expansión y poner fin a la pandemia mundial. Para César Carballo, es necesario que se den dos claras condiciones para que esto ocurra, y así lo ha explicado en 'La Sexta Noche'.

Según el médico de Urgencias, el foco no se está poniendo en el punto adecuado. La primera solución que propone es desarrollar tratamientos antivirales concretos contra la COVID-19, un factor clave por el que Carballo asegura que no se ha apostado lo suficiente. "No hemos apostado lo suficiente por descubrir antivirales específicos contra este virus. Y los hay, y los hay en estudio, pero hemos apostado poco en este país, y en más países en general", afirma el médico.

"Esta pandemia se va a eliminar totalmente cuando tengamos o un antiviral específico, si yo tengo un tratamiento contra el coronavirus se acabó el coronavirus, o una vacuna específica y esterilizante. Estas son las dos piezas clave", asegura. Carballo critica los "intereses comerciales" que a su juicio han condicionado dejar atrás los tratamientos antivirales.

Al igual que muchos otros expertos, Carballo insiste en que la vacuna es un arma muy poderosa para poder evitar los casos más graves de COVID-19 y así reducir la mortalidad que ha traído consigo el virus; no obstante, considera que no es la solución definitiva, puesto que la vacunación no evita los contagios y el virus seguirá extendiéndose dando lugar a nuevos repuntes de la pandemia.