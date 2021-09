"Voy a por más porque sé que puedo": la ambición de Carlos Alcaraz tras pasar a cuartos de final del US Open

El joven tenista español Carlos Alcaraz, número 55 del mundo, que este domingo logró su primer pase a unos cuartos de final de un Gran Slam, tras vencer por 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0 al alemán Peter Gojowczyk, 141 en la clasificación de la ATP, reivindicó que su clasificación no era producto de la casualidad sino de su buen tenis.

"La verdad es que soy un chico ambicioso, que siempre quiere más y por lo tanto estar ahora mismo en cuartos de final es algo increíble, y no esperaba estar en esta posición, pero bueno creo en mí, en mi juego y en como esto rindiendo en el campo", subrayó Alcaraz que necesitó tres horas y 31 minutos para llevarse el triunfo.

Con los pies en el suelo tras llegar a cuartos de final

"Lógico que el partido del viernes frente a Stefanos (Tsitsipas) me dio mucha confianza, en todo lo que hacía en la pista en mi juego, que es de un buen nivel, y al final se trata de superar al buen rival que tienes en cada ronda", destaco Alcaraz. "Mi rival busca igual que yo, ganar, y hay que dar lo mejor si quieres llevarte el triunfo y olvidarte del anterior".

De ahí, que para Alcaraz no importa el rival que tengas enfrente, siempre se aprende y ese ha sido el caso de lo vivido con los partidos que lleva disputados en el Abierto, incluidos los dos últimos que le presentaron retos diferentes, pero muy interesantes a la hora de superarlos.

Tampoco le da mayor valor a que ahora ya sea el cuarto finalista más joven de la Era Open, desde 1968, aunque reconoció que eran buenos datos.

"La verdad que impresionan un poquito, pero se quedarían en nada si luego no llegas a donde lo han hecho los mejores jugadores de la historia, pero siempre pensando que eres tu mismo el que debes seguir el camino para alcanzar la meta soñada, que es lo más importante", reflexionó Alcaraz, único jugador español, de los 12 que entraron en el cuadro principal del torneo.

Rafa Nadal y Juan Carlos Ferrero son sus referentes

De nuevo, a la pregunta sobre las referencias que tiene como jugador de tenis y en concreto en las figuras de Rafael Nadal y Ferrero, Alcaraz insistió que todos los buenos tenistas para él son válidos, pero como era lógico los campeones españoles, que siempre han estado más cercanos en su crecimiento deportivo, cuentan con una gran influencia.

"Me encanta ver vídeos de ambos, pero sobre todo me encanta ver tenis, lo máximo que pueda y de Juan Carlos me he visto vídeos, pero millones de Rafa con la única filosofía de intentar aprender al máximo, pero sobre todo cosas nuevas", señaló Alcaraz. "Ahora mismo cada partido que veo aquí me imagino metido en el mismo y quedarme con las cosas buenas que se hacen en la pista", agregó Alcaraz.

Alcaraz también dijo que su lema cada vez que está al lado de las grandes figuras, como sucede con Nadal, es el de "intentar hablar poco y escuchar mucho, que es cuando se reciben las buenas cosas".