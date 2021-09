Jorge Javier Vázquez: "Por primera vez en mi vida, no me siento seguro en Madrid"

La reciente agresión homófoba a un joven de 20 que ha tenido lugar el pasado domingo en el barrio madrileño de Malasaña, ha protagonizado los titulares de muchos medios de comunicación en estos últimos días. Son muchos los que se han hecho eco de la noticia y han decidido aportar su opinión al respecto, Jorge Javier Vázquez ha sido uno de ellos.

El presentador de Telecinco quiso dar su punto de vista sobre la situación que se vive actualmente en el país respecto a las agresiones homófobas y delitos de odio. "Yo llegué a Madrid hace 25 años, juro que en aquel momento nunca sentí miedo. Para mi llegar a Madrid era llegar a una ciudad donde imperaba la libertad", comenzaba diciendo el presentador.

Para Jorge, Madrid era una ciudad donde poder dar rienda suelta a sus sentimientos sin preocupaciones y considera que ya no es lo que era antes. "Creo que ese Madrid ya no existe, en muchos lugares de España se está perdiendo esa sensación de libertad", afirma el presentador. "Comienzo a vivir intranquilo en esta ciudad, por primera vez en mi vida no me siento seguro en a la hora de salir según por qué sitios a según qué hora", confiesa.

Un alegato por la libertad y contra los discursos de odio que hay que escuchar. Gracias @jjaviervazquez porque tus palabras nos representan a muchos y a muchas.

"No estamos en el peor momento, esto va a ir a más. Hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio", asegura Jorge Javier. Según el presentador esta situación "no va a parar" y aún tendremos "que hablar de más agresiones y cada cual peor". El problema tiene una gravedad muy importante y es necesario buscar remedios.

"Todos los partidos políticos de este país, sin excepción, deben ponerse las pilas", explica. "Maltratan y matan a las mujeres, a personas del colectivo LGTBI... No conozco a ningún hombre al que se le haya matado o maltratado por ser heterosexual. Estamos en un momento muy crítico", concluye.