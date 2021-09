El chef José Andrés manda un recado a los políticos y la sociedad: "¿Por qué no podemos ser todos españoles?"

El popular chef español afincado en Estados Unidos, José Andrés, también vivió el fatídico atentado del 11 de septiembre, el día "que se acababa el mundo". El cocinero lleva viviendo allí 32 años, y ha valorado la capacidad de la sociedad para unirse y sacar lo mejor.

José Andrés fue entrevistado ayer en La Sexta con motivo del 11S, un día en el que se respira "menos controversia en un momento en el que hay mucha", apuntó. "Es un momento de paz, pero ahora toda América y todos los inmigrantes, hoy han dicho todos somos uno y vamos a luchar en contra de aquellos que quieren traer el mal y nos quieren separar", narró.

Mensaje para los políticos y la sociedad

Además, mandó un mensaje para los políticos y la sociedad en general, relacionado con su país natal, España: "Veo que hay mucho desasosiego. En un país como España que es maravilloso, que parece que está todo el día luchando entre quienes son de derechas o de izquierdas, ¿por qué no podemos ser todos españoles, pragmáticos?", comentó.

"Está bien ser republicano y demócrata, ¿por qué no podemos ser todo americanos? ¿Por qué no podemos construir mesas más largas y no muros más altos? Hay que pensar que no puedes tener la última verdad y que todos podemos estar creando un mundo mejor", para sentenciar su intervención en un alegato a favor de la "empatía", que siempre "tiene que ganar".