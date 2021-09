Vinicius Junior, ese es uno de los grandes nombres propios que nos ha dejado la cuarta jornada de Liga. Su recital en la reapertura del Santiago Bernabéu con la vuelta del público ha dejado a más de uno con la boca abierta. Ya son cuatro los tantos que lleva en el campeonato liguero este año, superando los tres que marcó la temporada pasada. El brasileño no era de la confianza de Zinedine Zidane. Todos los minutos que no jugó con Zidane si que se los había dado el entrenador que más lo defendió: Santiago Solari.

El argentino confió en mucha gente joven que había tenido a sus órdenes en el Castilla, entre ellos Valverde, Reguilón o Vinicius, y los puso a jugar por delante de algunos pesos pesados del club como Marcelo o Isco. Ahora, desde México, ve que el tiempo le está dando la razón. Así lo defendió el pasado 10 de septiembre en la entrevista con Manu Carreño en El Larguero.

"Conocer a muchos de esos chicos de divisiones inferiores o del Castilla te permite tener un conocimiento que a veces es muy difícil tener para entrenadores que llega de fuera (...) A Fede Valverde lo conocía de las inferiores, a Vinicius ya lo había tenido conmigo, Llorente que hacía tiempo jugaba en inferiores (...) Así es más sencillo si uno los conoce, ha vivido con ellos, sabe lo que pueden dar, conoces su personalidad y no es tan difícil tomar esas decisiones porque te fías de ellos", afirmó el actual técnico del Club América sobre su confianza en los más jóvenes durante su etapa en el Real Madrid.

Elogios a Vinicius

Sobre el gran nombre propio del club blanco, Vinicius Júnior, dijo lo siguiente: "Se le ve muy bien ahora, se le vio bien siempre. Evidentemente, llegó muy joven y a veces perdemos la perspectiva cuando los jugadores comienzan a jugar más a menudo, pero llegar con 17 para 18 a todo un Real Madrid y ya destacar de buenas a primeras en la primera temporada, en temporadas duras (...) tomando mucha responsabilidad, demostró mucha personalidad", afirmó.

⚽⚪ Solari, en @ellarguero, sobre su etapa como entrenador en el Real Madrid



👔 "Yo tenía ventaja con los jugadores. A Valverde lo conocía de las inferiores, a Vinicius lo tuve conmigo..."



😊"Me encanta cuando se afianzan en Primera"



📹 La entrevista: https://t.co/JlWSsLNoH4 pic.twitter.com/71seWV6x6Q — El Larguero (@ellarguero) September 10, 2021

"El crecimiento de los jugadores nunca es una recta, que no para hacia arriba, sino que tiene sus mesetas, sus periodos de adaptación. Al principio sorprende, luego los rivales lo conocen (...) Sé que Vinicius está preparado para hacer una grandísima temporada y me pone muy contento. No solo él, por haber estado tanto en el fútbol formativo y quererlo y amarlo, me pone muy encanta ver el desarrollo de esos jugadores. Me encanta cuando ellos rompen y se afianzan en Primera División", sentenció en El Larguero con Manu Carreño, destacando la importancia de la cantera del club blanco.