"Todos trabajando contra el COVID y el chaval salta a la grada": las críticas a la celebración de Vinicius

Este domingo, Vinicius dejó grandes sensaciones tras su partido contra el Celta de Vigo. Los blancos ganaron 5-2 ante los gallegos, con gol del brasileño incluido tras una magnífica definición ante el guardameta, sin embargo, su gran actuación quedó empañada por la celebración.

El delantero del Real Madrid celebró en la grada su cuarto gol de la temporada aprovechando la vuelta del público al Santiago Bernabéu, que también volvía a acoger un partido tras 560 días. En el último tramo de 'Carrusel Deportivo', además de hablar del buen momento que atraviesa el jugador, también se ha tratado el tema de la celebración del jugador poniendo en riesgo a los espectadores así como el protocolo COVID. "Hay que discernir muy bien, porque en este mundo se mezclan muchas cosas, lo impecable que ha estado el chaval en el terreno de juego, con la 'cafrada' de, con la que está cayendo, saltar a la grada. Lo decía Iturralde, aunque no haya coronavirus no puedes saltar a la grada porque puedes provocar cualquier avalancha, que se acerque alguien, lo tires y que haya una desgracia", ha explicado Dani Garrido.

"Al margen de esto, todo el mundo trabajando, el Madrid y cualquier club, en las restricciones COVID y el chaval salta a la grada se abraza con 50 personas y hay que decirlo. Muy bien en el verde, pero me da igual", ha continuado el director de 'Carrusel Deportivo'. "Lo que tiene que hacer el club es informar a Vinicius, por si no se ha enterado todavía, de que esto no se puede hacer y que no se vuelva a repetir", ha señalado Julio Pulido durante la conversación.

¿Puede ser sancionable? Se han preguntado en el último tramo del programa. "Puede haber una sanción por parte de la Liga por saltarse los protocolos COVID. Ha sido sancionado con tarjeta amarilla que es lo único que puede hacer el árbitro", ha respondido Iturralde.