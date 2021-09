Muchos se verán reflejados: la despedida de un padre a su hija al irse fuera a estudiar que emociona a Twitter

Cada año, cada mes de septiembre, miles de jóvenes dan el paso de dejar el instituto y comenzar los estudios universitarios. Y muchos de ellos se ven obligados, o deciden, a marcharse de casa, dejar su ciudad y a sus amigos y familiares, y embarcarse en una nueva etapa fuera para poder estudiar lo que desean. Hay algunas familias donde se lleva bien, pero es bastante normal que tanto a los padres como a los hijos les entre un sentimiento de tristeza o de pena por tener que separarse. Muchos padres lo viven especialmente mal, y prueba de ello es el mensaje que se ha viralizado en Twitter este pasado fin de semana y que ha compartido una usuaria.

@liyulopez ha publicado una captura de un mensaje de Whatsapp que le ha enviado su padre una vez ella ha llegado a Granada para empezar la universidad. Han llegado miles de reacciones a modo de 'retweets' y 'me gusta', al igual que comentarios de amor y comprensión. "Ahora todo depende de ti. Espero de verdad que tengas mucha suerte y que te guste lo que vas a estudiar. Yo sé que si te gusta te irá bien, pero si ves que no es así y que eso no es lo que tú quieres, recuerda que por ejemplo yo también empecé una carrera que luego vi que no era lo que quería y me fui a otra", comienza la despedida.

Así se despide un padre de su hija tras irse de casa para estudiar

"Lo importante es saber qué es lo que uno quiere", destaca Enrique. "Yo lo que sé es que te voy a echar mucho de menos. He subido a la habitación y la he visto tan vacía que he pensado que ojalá estuviera tan desordenada y llena cosas por todas partes como siempre porque eso querría decir que sigues aquí", asegura, recordando su presencia.

"Pero ya no estás aquí y a mí me da tanta tristeza también tengo la alegría de saber que tú estás feliz ahí, que esa es tu vida. Te quiero", finaliza. Son muchos los padres que, como él, aceptan que la alegría de sus hijos pasan a veces por separarse de ellos.

mi padre me ha puesto el corazon blandito pic.twitter.com/FHT0zHZa8p — Liyu (@liyulopez_) September 12, 2021

De hecho, así lo han considerado también los usuarios que han reaccionado a la despedida. "Ese tipo de papi quiero ser yo", comenta uno, "felicidades x tener un padre así de empático", añade otro. "Ojalá cuando ellos se marchen sepa ser la mitad de bueno que el hombre que ha escrito eso. Enhorabuena por tu padre", escriben también.