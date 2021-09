Vinicius Jr. está, probablemente, ante su mejor etapa desde que llegó al Real Madrid. El futbolista brasileño encandiló al Santiago Bernabéu en el día en el que volvía el fútbol al feudo madridista.

Tras la victoria frente al Celta, el optimismo blanco está desbordado y la ilusión crece a raudales en torno al delantero brasileño. En 'El Larguero', Tomás Roncero y Manuel Jabois analizaron la situación actual del futbolista.

Vinicius encandila al madridismo

Manuel Jabois dijo que la desesperación con él viene de su habilidad, físico, etc. "El 99% de los grandes fichajes del Real Madrid sabemos que son cracks y muchos de ellos no aguantan la presión. Él ha hecho el camino inverso. Este ha tenido la desproporción de la crítica. Durante dos años no ha parado de pedir la pelota y de intentarlo una y otra vez", dijo respecto al afán de Vinicius de querer triunfar en el equipo blanco.

Respecto a ese tema, Tomás Roncero añadió que Carlo Ancelotti le ha dado más galones al brasileño porque lo ha jerarquizado por encima de sus compañeros que disputan la misma posición, entre otros Hazard. "Las burlas han devorado a muchos futbolistas. El Real Madrid, siendo tan joven, el precio por el que vino... El chaval cuanto más palos le daban, más la pedía", reconoció Roncero.

Su gran partido frente al Celta

La definición era uno de los grandes 'peros' que se le achacaban a Vinicius temporadas atrás. Marcó frente al Celta y lo hizo con un golpeo digno de un gran delantero. Manuel Jabois dijo al respecto que la definición fue perfecta, sabiendo además que tenía a un defensor por detrás. Le pareció más definición de calidad que la que le hizo al Levante, cuando la levantó y nadie sabía si lo había hecho a propósito.

"Él tiene una comunión con el Bernabéu por el fútbol que hace. Al estadio le gusta el fútbol de vértigo. El futbol de cocción, lento y pausado, no acaba de convencer. Ese uno contra uno es de los mejores del mundo", señaló Tomás respecto al afán del Bernabéu en ver cómo triunfa el delantero 'carioca'.

La reacción del gol de Vinicius ha levantado críticas

En partidos anteriores, Jabois reconoció que el Bernabéu se levantaba agitado cuando Vinicius corría hacia la portería y luego se sentaba cuando definía, pero ya no es así. "Siempre se ha besado el escudo y se lo ha señalado. No me extraña la reacción de ayer, porque siempre ha tenido un grado de complicidad muy alto. El público del estadio, habitualmente cruel, tuvo consciencia de que este chico tiene 18 años. De esta forma, el Bernabéu también lo ha apadrinado", dijo respecto al polémico tema de su abrazo con los aficionados.

Roncero defendió al jugador afirmando que él tiene la osadía del error y eso es lo que hace tener luego un final feliz. Para Tomás, el abrazo de ayer está relacionado con las emociones. Vinicus llevaba un año y medio en la soledad y silencio de Valdebebas. Jabois también lo justificó señalando que era lo último en lo que pensaba él: "A estas alturas de vacunación, son escenas a evitar, pero no es lo mismo que hacerlo hace un año".

Por último, Manuel también quiso destacar a Benzema y su importancia en Vinicius. "Cuando se retire Karim va a haber que hacerle una estatua. Siempre ha hecho muy poco con sus renovaciones y cuando no era titular", finalizó Jabois.