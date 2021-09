Leonardo confirma que el PSG ya había hablado con Messi: "No puedo ocultar que teníamos contactos antes"

El director deportivo del París Saint-Germain, Leonardo, habló este miércoles en el 'Canal+' de Francia después del encuentro de Champions League entre el conjunto parisino y el Brujas que acabó con empate y la lesión de Kylian Mbappé. Entre los temas que trató en la televisión francesa estaba la continuidad del delantero así como de los entresijos del fichaje de Leo Messi.

"No puedo ocultar que teníamos contactos antes. Hablamos, pero siempre después del mes de enero, cuando estaba a seis meses del final de su contrato. Nunca contactamos con él antes de enero", explicó Leonardo sobre la llegada del argentino a París. Además, el director deportivo señaló que "su idea (la de Messi) era quedarse en Barcelona y posiblemente retirarse allí". "Las ganas de venir que demostró nos motivaron mucho para ficharle. Imagínense un jugador como Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain, es algo enorme, muy bonito", añadió.

En cuanto a Mbappé, Leonardo aseguró que no cree que vaya a abandonar el club al final de temporada y reiteró sus críticas al Real Madrid por la ofensiva para ficharle el mes pasado. "Mbappé representa la diferencia entre lo superficial y lo profundo. No veo a Kylian marcharse al final de temporada. La relación de él con el PSG es profunda. No veo otra cosa. Nadie aquí ve el futuro sin él", aseguró en 'Canal+'. Lo que es cierto es que el francés no ha renovado su contrato aún.

Leonardo criticó de nuevo la actitud del club español y negó que el Real Madrid hiciera una segunda oferta, tal y como se indicó desde la capital española. "No nos gustó el comportamiento del Madrid. Llegar la última semana del mercado de fichajes, empezar una negociación por uno de los mejores jugadores del mundo,...", dijo el director deportivo. Agregó que la oferta del Madrid "no era suficiente" porque era inferior a los 180 millones que pagaron en 2017 al Mónaco para hacerse con la joven estrella francesa y señaló: "En cuanto a la última oferta, nunca llegó". En ningún momento se plantearon dejar salir a Mbappé, asegura.