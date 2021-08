Manu Carreño: "Al PSG le sobran millones, le dan igual los 180: lo que le falta son Champions"

Kylian Mbappé ha llegado al último día del mercado de fichajes como jugador del Paris Saint-Germain. El Real Madrid, si consigue su fichaje, lo hará en el último momento como pasase en su momento con Ronaldo Nazario.

Manu Carreño contó empezando 'El Larguero' cómo está la situación del jugador francés: "Estamos en las horas definitivas. El últimatum del Real Madrid de las seis de la tarde no ha valido para mucho. No es que se hayan roto las negociaciones, es que no las hay. Pero eso no dice que mañana no las vaya a haber".

Como se ha demostrado con otros jugadores y en anteriores temporadas, el PSG es un caso especial en Europa. "Nadie se ha sentado con el presidente del Real Madrid, nadie ha contestado. Pero es que en el PSG les sobran los millones, les da igual los 180, lo que le faltan son Champions. Hay varios medios en Francia que aun dicen que si suben a 210 millones podrían acceder a traspasar a Mbappé. Hacen ese calculo porque todavía le deben 30 millones al Mónaco y así les quedarían 180 millones limpios".

No obstante, el PSG se mueve por si finalmente saliera Mbappé. "Pero también están en la búsqueda de un jugador con el que suplir a Mbappé. Ellos no quieren vender a Mbappé y tener dinero sin más. Están buscando, pero no hay tiempo. Han contactado hasta con Mino Raiola para ver si pueden fichar a Haaland... ¡en cuatro días! Es imposible afrontar una operación como la de Haaland en cuatro días, y menos con Raiola de representante".