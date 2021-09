La historia de Mardy Fish: el tenista que se atrevió a revelar sus problemas de salud mental ante el mundo

El mundo del deporte ha vivido un movimiento social sin precedentes en estos Juegos Olímpicos. Naomi Osaka y Simone Biles pusieron el foco sobre la salud mental en el deporte. Ambas decidieron cuidar su salud por delante de su trayectoria deportiva y dar un paso al lado para centrarse en uno de los aspectos más tabú, y a la vez, más importantes en la actualidad.

No han sido muchos los deportistas que han decidido combatirlo exponiéndose de cara a las cámaras, y uno de los primeros en hacerlo, y seguramente servir de pionero para miles y miles de deportistas fue el tenista americano Mardy Fish. El que fuera mejor jugador de su país en el año 2011 tiene un documental en Netflix que cuenta su dramática pero inspiradora historia. En la cima de su carrera deportiva, cuando estaba entre los mejores tenistas del ránking ATP aparecieron en su cabeza pensamientos oscuros que lo llevaron a padecer una fuerte crisis de ansiedad, algo que le obligó a estar fuera de las pistas durante un largo periodo de tiempo.

"Me ayudó contarlo a mi mujer, a mi familia, a mis seres queridos y a mis amigos. De no ser así y no contar con su ayuda, no sé si estaría aquí sentado", dice Fish en uno de los momentos más duros de este documental que resume la carrera deportiva del tenista americano, con especial atención en el grave episodio de ansiedad que lo alejó de las pistas. El momento más impactante fue en la previa del US Open ante Roger Federer. Fish no estaba bien y cinco palabras de su mujer, Stacey Gardner, le hicieron aterrizar y darse cuenta de que debía priorizar su salud. "No tienes que jugar", le dijo mientras se dirigía a la pista central del US Open para afrontar el encuentro para el que se había preparado durante toda su carrera.

Destacando la importancia de sus seres queridos, quienes fueron los primeros testigos de este proceso doloroso de recuperación vieron cómo Mardy Fish se llenó de valentía y decidió contarlo frente a las cámaras. Su testimonio es valorado hoy como uno de los primeros en el deporte profesional, y miles de deportistas se volcaron en ese momento con uno de los ejemplos más destacados en cuanto a la salvaguarda de la salud mental se refiere.

Actualmente, Mardy Fish es el seleccionador del combinado americano en la Copa Davis, una oferta que no dudó en aceptar cuando se le ofreció. Desde esa posición, puede ayudar a muchos jugadores de élite en afrontar problemas de salud mental.