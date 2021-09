Iván Redondo descarta volver a política "en este momento", aunque está "al servicio del presidente"

El exdirector del Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha asegurado este sábado que su intención no es volver a la política "en este momento", aunque ha matizado que está "al servicio del presidente", con quien "siempre" está en contacto, y de su país. "Siempre hemos tenido una relación especial que mantenemos y cuidamos", ha afirmado Redondo en la localidad guipuzcoana de Ordizia, momentos antes de ser nombrado Cofrade de Honor del Queso Idiazabal.

Asimismo, ha explicado que junto a Sánchez ha vivido "momentos interesantes, con ciertas aceleraciones históricas", por lo que "donde ha habido una relación especial, la sigue habiendo y la va a haber siempre", un contacto que, ha añadido, se extiende a "las ministras y ministros". No obstante, ha querido dejar claro que salida del gobierno, "del mejor lugar del mundo", como lo ha definido, fue a petición suya. "Voy a ser muy claro: decidí parar y paré, y el presidente lo entendió", ha remarcado.

Preguntado por su futuro inmediato, Redondo no ha querido desvelar si estará ligado al ámbito político y tampoco si finalmente recogerá todo lo vivido durante su labor en el Ejecutivo en un libro. "Yo le he dado mucho a la política y la política me ha dado mucho", ha explicado, al tiempo que ha añadido que, a sus 40 años, aún le quedan "unas cuantas batallas y muchas etapas que se conocerán las próximas semanas".

En relación al reconocimiento como Cofrade de Honor del Queso Idiazabal, Redondo se ha mostrado "muy contento" por el nombramiento y por estar "en casa, en los orígenes, en una vuelta a lo básico".