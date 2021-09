Francia acusa a EEUU de mentir y cree que esa actitud influirá en la OTAN

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha ascusado a Estados Unidos y Australia de "mentir" y trabajar de espaldas a un aliado como Francia en su tratado militar que supone la suspensión de un acuerdo de venta de submarinos franceses. En declaraciones a la televisión pública France 2, Le Drian ha asegurado que hay "una ruptura grave de confianza" con sus "antiguos aliados" estadounidenses y australianos y que esa actitud tendrá influencia en la evaluación de la estrategia futura de la OTAN.

"Las cosas no van bien entre nosotros, y por eso hemos llamado a los embajadores para mostrar a nuestros antiguos socios que hay un fuerte descontento (...) y para reevaluar nuestra posición para defender nuestros intereses en Australia y Estados Unidos", ha dicho.

El ministro no se ha ahorrado las críticas a la actitud de Washington y Camberra, aseguró que les avisaron solo una hora antes del anuncio oficial y considera "brutal" el anuncio solemne que hicieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro australiano, Scott Morrison. Le Drian ha señalado que Biden se ha comportado igual que su antecesor, Donald Trump, "pero sin los twits".

Sobre la amenaza china

En cuanto a la decisión de no llamar a consultas al embajador en Londres, el ministro ha asegurado que no es necesario porque "ya se conoce el oportunismo permanente" de los británicos, que a su juicio no son más que "comparsas" en este acuerdo. Le Drian dudó de que el acuerdo tenga que ver con la amenaza china, porque los submarinos estadounidenses no serán entregados a Australia antes de 2040, diez años más tarde de los franceses.

Asimismo, considera que Washington lleva a cabo una estrategia de confrontación con China que no comparte Francia y ante la falta de apoyos europeos a la posición francesa aseguró: "Esto todavía no ha terminado". Aunque ha negado que Francia esté planteándose salir de la OTAN, aseguró que este asunto pesará en la nueva estrategia de la Alianza que será establecida en la próxima cumbre en Madrid.

Reino Unido defiende el acuerdo con EEUU y Australia

La nueva ministra británica de Exteriores, Liz Truss, ha defendido este domingo el pacto de defensa alcanzado con Estados Unidos y Australia al afirmar que demuestra el compromiso de su país con la estabilidad en la región Indopacífico. El pacto fue sellado hace unos días entre los tres países y el objetivo es desarrollar submarinos de propulsión nuclear para Australia, pero el acuerdo provocó el fuerte malestar de Francia, cuyo contrato de defensa con los australianos fue cancelado.

En un artículo publicado hoy en el dominical The Sunday Telegraph, Truss no hace referencia específica a Francia pero subraya el compromiso con el Indopacífico y resalta la rapidez de su país para ser decisivo a la hora de defender sus intereses. "Las libertadas necesitan ser defendidas, así que también estamos construyendo fuertes lazos de seguridad alrededor del mundo", señala Truss, que fue nombrada ministra de Exteriores el pasado miércoles.

Truss, ex titular de Comercio Internacional, subraya la importancia de "construir coaliciones" basadas en "valores e intereses compartidos", al tiempo que considera que el pacto, conocido como Aukus (por las siglas en inglés de los tres países), ayudará a la seguridad del Reino Unido.

Australia reitera que comunicó a Francia sus dudas sobre los submarinos

El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha reiterado este domingo que comunicó a Francia sus dudas acerca de la idoneidad para sus intereses de los submarinos que una empresa francesa iba a construir para la Marina australiana. En declaraciones a los periodistas en Sídney, Morrison ha vuelto a referirse al polémico anuncio de ruptura del contrato con la empresa francesa Naval y el consiguiente acuerdo de defensa con Estados Unidos y Reino Unido, lo que ha creado un conflicto diplomático de París con Camberra y Washington.

"Creo que (Francia) tenía todas las pistas para saber que teníamos profundas y serias dudas de que los submarinos de ataque no iban a cumplir con nuestros intereses estratégicos y dejamos muy claro que tomaríamos una decisión basada en nuestro interés nacional estratégico", ha dicho el mandatario australiano en declaraciones recogidas por el diario The Sydney Morning Herald.

Morrison, que asegura que mencionó este asunto al presidente francés, Emmanuel Macron, en junio, indicó que el martes pasado avisó al mandatario francés del acuerdo militar con Estados Unidos y Reino Unido anunciado al día siguiente. Los tres países informaron el miércoles de una alianza de defensa en la región indopacífica que tiene como primer efecto la cancelación de un contrato que Camberra había firmado con París para la compra de 12 submarinos convencionales valorado en unos 56.000 millones de euros.

A cambio, Australia se compromete a estudiar la compra de submarinos estadounidenses de propulsión nuclear, al tiempo que se beneficiará de la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa como inteligencia artificial y vigilancia de larga distancia.

Francia se ha quejado enérgicamente por la decisión de Australia de cancelar el contrato con Naval para la construcción de submarinos convencionales y ha llamado a consultas a sus embajadores en Washington y Camberra. También el Gobierno chino ha criticado el acuerdo de defensa al considerar que promueve la proliferación nuclear y que se enmarca dentro de una mentalidad de Guerra Fría. La militarización del mar de China Meridional por parte de Pekín, que reclama casi la totalidad de estas aguas y sus islas frente a otros países del sureste de Asia, es una de las mayores amenazas en el Indopacífico, según los analistas