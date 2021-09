Los tres candidatos a canciller que pueden suceder a Merkel en Alemania

Las elecciones del próximo domingo en Alemania marcarán el camino para saber quien será el sustituto de Angela Merkel. Las proyecciones de voto no aclaran mucho, pero el político que llegue al cargo, se encargará de gestionar la mayor economía europea, la locomotora de Europa. Los tres principales aspirantes son Annalena Barbock, Armin Laschet y Olaf Scholz.

Olaf Scholz

El socialdemócrata Olaf Scholz tiene 62 años y con Merkel ha ocupado el cargo de vicecanciller, o sea, el número dos del gobierno, además de ministro de finanzas en el Ejecutivo de coalición que conforman el SPD, su partido socialista, y la CDU de Merkel, de tendencia conservadora .

Los sondeos le dan como el favorito a suceder a Merkel. Es un político bastante anodino, pero eso mismo le ha evitado meter la pata en los debates que ha tenido con sus oponentes. Scholz, ya ha adelantado que no volverá a repetir la actual coalición de gobierno, vigente desde hace 7 años. Para evitarlo, pide a los alemanes un voto de confianza que le permita acabar con esta simbiosis.

No hay grandes proyectos en su programa político. Apenas alguna variación en políticas medioambientales y sociales, pero en líneas generales sigue la estela de su socia de gobierno, de quien ha aprendido a no ser demasiado estridente y esperar pacientemente a que los demás cometan sus errores. A la falta de carisma, se contrapone su gran experiencia en la política y el hecho de ser considerado un tipo sensato y formal por la mayoría de los alemanes. Serio y buen gestor, lo que ha demostrado durante esta pandemia, elaborando planes de ayudas económicas específicos para sectores concretos.

Armin Laschet

La campaña del candidato de la CDU de Merkel y la CSU, su formación hermana en Baviera, se ha basado en el continuismo de las políticas de la actual canciller. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Ahora ocupa el cargo de primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, uno de los estados más ricos y poblados de Alemania. En las encuestas de intención de voto aparece segundo detrás de Scholz y la SPD. Es católico practicante y hace bandera de ello. Es un poco más escorado a la derecha que Merkel. En los últimos meses, gestionando la pandemia y las inundaciones que sufrió Alemania, ha sido duramente criticado por distraerse durante el discurso del presidente del país y reírse de alguna bromita particular con otro político. Las dudas sobre la viabilidad del candidato de la CDU están incluso en la cabeza de la propia Merkel, quien en un lapsus –o quizás no tanto– reconocía que iba a ser difícil mantener el gobierno tras su salida de la política. Si lo mal que sentaron sus risas en plena catástrofe no fuera suficiente, su hijo estuvo involucrado en un escándalo por la compra de mascarillas a un comisionista. Casado con su novia de siempre, hijo de minero, con tres hijos, tiene formación en derecho pero ejerciendo en labores de prensa hasta que llegó a diputado.

De ganar en voto, cosa poco probable, no conseguiría los suficientes apoyos para gobernar en solitario y tendría que buscar socios de gobierno entre los verdes y liberales .

Annalena Baerbock

La líder de Los Verdes tiene 40 años y forma parte de esa nueva generación de políticos en Alemania que se ha presentado como la alternativa al bipartidismo. Es también la segunda mujer en la historia del país en luchar por la cancillería. Después de Merkel, claro.

Su campaña ha estado focalizada en cuestiones medioambientales y relacionadas con la gestión de la crisis climática. Este asunto está resultando ser el que más preocupa al votante alemán, lo que explica que en algunos momentos de la campaña las encuestas electorales dieran como posibles ganadores a Los Verdes. A pocos días de la cita con las urnas parece imposible que superen a los dos grandes partidos, pero aún así podrían llegar al gobierno en alguna de las posibles coaliciones de gobierno.

La candidatura de Baerbock no ha estado exenta de polémica. Resulta que un escándalo ha empañado su imagen a nivel país. Parece ser que algunos textos de su libro han sido plagiados, y además puso algunos títulos de más y experiencia no realizada en su currículo oficial.

Se define como politóloga y experta en derecho Internacional. Lo primero no es correcto y su grado de Derecho no conlleva la especialidad de Internacional. Además ha tenido varios lapsus, como el de notificar un ingreso de 25.000 euros de su partido cuando era obligatorio en el portal de transparencia del Bundestag. Y estas cosas, para los alemanes, marcan la diferencia, porque prefieren a alguien serio pero fiable, que a alguien encantador y mentiroso. Es corredora de fondo, dicen los que la conocen. Le vienen de su pasado como gimnasta, donde ganó varias medallas en los campeonatos alemanes. Es líder de Los Verdes desde 2018.