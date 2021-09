El susto de Will Smith y su familia: se incendia su mansión de 42 millones de dólares en Malibú

Will Smith y su familia no están pasando por el mejor momento después de que una habitación de su mansión situada en la zona de Calabasas, en Malibú, California, se prendiese fuego. En concreto, se produjo un incendio en el sótano de la enorme vivienda, según confirman fuentes de la familia al medio estadounidense 'Page Six'.

"Todos están bien y de nuevo en la casa. Se produjo un incendio en el sótano y uno de los bomberos que asistió fue atendido, pero todos están bien", comentó esta fuente. Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia para atender al bombero herido, que ya se encuentra bien.

Will Smith mansion: Fire trucks rush to actor\'s Malibu home amid reports of blaze https://t.co/jJPNelPesV pic.twitter.com/JKzOx5zQSC — Page Six (@PageSix) September 21, 2021

Valorada en 42 millones de dólares

El incendió se produjo el pasado lunes sobre la tarde y arrasó una parte importante de la vivienda que está valorada en 42 millones de dólares. De hecho, fueron varios los camiones de bomberos que tuvieron que acudir hasta la propiedad para sofocar el incendio.

Por suerte, ni Will Smith ni nadie de su familia se encontraban en la casa, ya que no es el domicilio habitual de los Smith. Sus hijos tampoco viven allí, pues se mudaron hace un tiempo.