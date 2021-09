Puigdemont, tras su liberación: "El Gobierno español tenía interés en que yo fuera detenido"

El expresidente catalán Carles Puigdemont afirmó hoy que su detención en la localidad italiana de Alguer (Cerdeña, Italia) el jueves no era impensable "conociendo el recorrido de España en los últimos cuatro años", en los que ha intentado impedir "la libertad" con acciones contrarias a una "democracia europea". “La justicia italiana ha tardado sólo unas horas en tomar una decisión que España lleva cuatro años sin tomar”, defendiendo además que Italia “no es una excepción” a nivel europeo, poniendo como ejemplo a Bélgica, Alemania, Reino Unido o Francia.

"Han sido unas horas difíciles, pero no impensables, conociendo el recorrido que España está haciendo en los últimos cuatro años para intentar impedir nuestra libertad, de movimiento, de palabras, de acción y de compromiso político. Todo lo contrario a la democracia europea que queremos, una Europa donde el derecho a la libertad de expresión, de autodeterminación y de disidencia política sean profundamente respetadas", dijo en una comparecencia ante los medios. Siguiendo con su crítica al Gobierno, atiza directamente. “El Gobierno español tenía interés en que yo fuera detenido”, afirma, ya que el independentismo "molesta" al Gobierno de Sánchez.

Líneas rojas

Para él, el Gobierno español solo "quiere dialogar con quiénes le dan apoyo parlamentario" y lamentó que haya "una parte independentista, no menor, que no está en los planes de Pedro Sánchez". "Hay una parte del independentismo que no está en esta mesa de diálogo porque no ha sido aceptada. (...) Puede dar la sensación que el Gobierno solo quería dialogar con quienes le dan el apoyo parlamentario", afirmó Puigdemont en una comparecencia con los medios, después de haber sido detenido el jueves por una orden del Tribunal Supremo español, aunque fue puesto en libertad el viernes.

"Si Pedro Sánchez no tuviera líneas rojas permanentes, las cosas irían de forma diferente. Creo que todo el mundo ha visto que hay una parte independentista, no menor, que no está en los planes de Pedro Sánchez", añadió.

Asistirá personalmente a la vista

Puigdemont afirmó también que asistirá personalmente a la vista fijada en el Tribunal de Apelación de Sassari del 4 de octubre, en la que se determinará si existen razones o no para su entrega a España, después de que fuentes italianas cercanas al caso hayan explicado que si no estuviera físicamente presente en territorio italiano, el tribunal establecerá "no lugar a proceder" y terminará el procedimiento judicial. Aseguró que seguirá "viajando por Europa" a pesar de que "España considere" que debe "ser arrestado".