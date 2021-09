Sigue la última hora de la erupción de La Palma: la lava ralentiza su velocidad, pero arrasa 461 edificaciones

Carlos G. Cano

LA VENTANA | El desgarrador testimonio de Remedio Armas, una mujer con tres hijos que ha perdido su casa en La Palma: “Me quedé sin nada. No tengo nada. Si hubiera sabido que la lava bajaba tan lenta, yo podría haber sacado cosas, pero en ese momento bajaba súper rápido. Me sentía tan impotente, porque estaba yo sola con una persona mayor, tres niños pequeños a los que no sabía qué decirles… no sabía cómo explicarles lo que estaba pasando”.

https://twitter.com/La_SER/status/1440717550443057155