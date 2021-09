Batet estalla y abronca a todos los diputados: "No me queda más remedio que pedirles respeto y educación"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha pedido a los parlamentarios más "respeto" y "educación" en sus intervenciones en el pleno para "dar ejemplo" a los ciudadanos, dejando "los insultos y las ofensas fuera de la Cámara". Al comienzo del pleno de este martes Batet ha dado un discurso impecable donde ha defendido el derecho a la libertad de expresión de las distintas "posiciones políticas".

"Quiero empezar esta sesión trasladándoles algunas consideraciones como presidenta del Congreso", comenzaba Batet. "En primer lugar, creo que es importante recordar que las decisiones de la presidencia en la dirección de los debates deben ser acatadas tal y como establece el reglamento de la Cámara. En segundo lugar, desde la presidencia se ha permitido la expresión de toda oposición política por parte de los grupos parlamentarios porque así creo que debe ser", ha dicho.

La presidenta del Congreso, @meritxell_batet, comienza la sesión plenaria de hoy trasladando un mensaje a los diputados y diputadas. pic.twitter.com/VvUOlKFe5J — Congreso (@Congreso_Es) September 28, 2021

Asimismo, Batet ha defendido la libertad de expresión, pero ha reprobado que "demasiadas veces el uso de esa libertad de expresión ha acabado siendo utilizada de manera inadecuada, proyectando insultos, ofensas a personas e instituciones y eso no lo podemos permitir como representantes de la soberanía popular, como representantes de toda la sociedad española". "Los insultos y las ofensas deben quedar fuera de esta Cámara desde mi punto de vista para el buen funcionamiento del parlamento y la buena función del parlamento", ha insistido.

"Yo me pregunto y me imagino que ustedes también, si somos conscientes de lo que proyectamos hacia afuera, si somos conscientes de lo que estamos trasladando especialmente a los más jóvenes, a las nuevas generaciones que escuchan los debates parlamentarios, a los políticos y a la voz de la democracia", ha añadido la presidenta. "Si se hacen esa reflexión no dudo de que llegarán a la conclusión de que no estamos proyectando lo que queremos para nuestra sociedad, una sociedad que sea capaz de relacionarse con aquellos que piensen distinto y nosotros debemos dar ejemplo en esta casa. Les pido que hagan diariamente esta reflexión y si lo hacen cambiarán la forma de expresarse en esta tribuna", ha expresado.

" La dureza parlamentaria es compatible con la educación"

Por último, la presidenta del Congreso ha instado a los parlamentarios a defender "no solo del decoro de esta cámara, sino la dignidad del Congreso de los Diputados". "Para eso no me queda más remedio que pedirles más respeto y educación a la hora de tomar la palabra. Ojalá piensen cada vez que tomen la palabra que quieren respetarse a ustedes mismos y a los demás. La dureza parlamentaria es perfectamente compatible con la educación y no tiene que derivar en ofensa", ha reivindicado.

"Desde la máxima imparcialidad en el ejercicio de mis funciones, lo que si les digo es que no voy a ser neutral en la defensa de este Parlamento, en la defensa de las instituciones de nuestro país y en la defensa de la democracia, porque creo que la sociedad española es lo que merece y creo sinceramente que es lo que debemos ofrecerle todos en su conjunto y para eso cuento con su colaboración", ha concluido.

Podemos pide sanciones "más contundentes"

En la misma línea, Unidas Podemos ha solicitado a la Mesa del Congreso poder aplicar sanciones "más contundentes" a los diputados que insulten a otros parlamentarios, llegando incluso a la suspensión de su cargo por un plazo de hasta un mes, para evitar "que la ultraderecha despliegue su matonismo" sin consecuencias. Una iniciativa que ha explicado este martes el diputado de este grupo Gerardo Pisarello después de que en el pleno de la semana pasada un diputado de Vox llamara "bruja" a una parlamentaria socialista durante el debate sobre una iniciativa contra el hostigamiento a las mujeres que acudían a clínicas para abortar y luego rechazó desalojar el hemiciclo tras ser expulsado. Desde ERC, en cambio, aconsejan "ignorar" el "ruido" de que a su juicio genera la formación que lidera Santiago Abascal.

El incidente de la pasada semana tuvo como protagonista al diputado de Vox José María Sánchez García, juez en excedencia, que llamó "bruja" a la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, que estaba en la tribuna. El socialista Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, le conminó a retirarlo y, ante la negativa del diputado, le llamó al orden y acabó ordenando su expulsión. Al final, y tras una suspensión del pleno durante diez minutos, el parlamentario retiró sus palabras.

Este incidente provocó que la presidenta del Congreso llamara a su despacho al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, para dejarle claro que no se podía consentir que en el hemiciclo se cuestionase la labor de la presidencia, la ejerciese quien la ejerciese. Pero la polémica ha seguido y, en la reunión de la Mesa del Congreso de este martes, los representantes de Unidas Podemos han pedido a la Presidencia más 'dureza' contra Vox.