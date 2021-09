Sigue el lío de las vacunas contra el coronavirus en la NBA: LeBron James asegura que era "muy escéptico"

Siguen las controversias en la NBA en lo que respecta a la vacunación contra el coronavirus. Kyrie Irving, el caso más sonado, no se ha puesto la dosis contra el COVID-19 y ha comenzado a dar a 'like' en sus redes sociales a teorías de la conspiración que hablan sobre un plan de "Satanás" para controlar a la población negra. Esta vez ha sido una de las grandes estrellas de la liga, LeBron James, quien ha confirmado que está vacunado pese a su primera decisión. "Yo era muy escéptico (sobre la vacuna), pero hice mi investigación (...), me pareció que era lo mejor no solo para mí sino para mi familia y para mis amigos, y por eso decidí hacerlo".

LeBron James ha evitado criticar o dar consejos a quienes en la NBA todavía no han recibido el pinchazo, pero ha destacado que es una decisión que cada jugador debe tomar en función de su situación personal: "Hablamos de los cuerpos de cada uno. No es algo político, de racismo, de brutalidad policial o de cosas de esa naturaleza". En este sentido, el de Los Lakers ha explicado que no está cómodo diciéndole a otros compañeros qué hacer con sus cuerpos.

En este sentido, la pretemporada de la NBA ha sido noticia sobre todo por la negativa de jugadores como Kyrie Irving, Bradley Beal o Andrew Wiggins a no vacunarse. Éstos pueden llegar a perderse varios partidos del año ya que hay ciudades como Nueva York o San Francisco donde son bastante más estrictos con el COVID y no dejarán entrar a las personas no vacunadas dentro de los estadios cerrados. Por eso, los partidos contra los Brooklyn Nets, New York Knicks y Golden State Warriors pueden ser un problema para estos jugadores, sobre todo para Irving que no podría disputar los encuentros de su equipo como local.

Habla el Rey, habla LeBron: "Después de investigar sobre el asunto, creo que (vacunarme) era lo mejor no solo para mí, sino también para mi familia y para mis amigos. Por eso decidí hacerlo".#BasketAlDía, a las 14:00h en @vamos con @Jose_Ajero e @ICano14. pic.twitter.com/XpaCUq8Gp2 — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) September 29, 2021

Los Lakers no afrontarán este problema ya que Rob Pelinka, manager general del equipo, aseguró la pasada semana que todos sus jugadores estarán vacunados en el comienzo de la temporada 2021-2022.